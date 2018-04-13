5 причин вновь ходить на матчи футбольного клуба "Динамо-Барнаул"

14 апреля для футбольного клуба "Динамо-Барнаул" начинается весенняя часть сезона. Команду и тренерский штаб ожидает пять домашних матчей и четыре — в гостях. И каждый из них будет как последний бой. Дело в том, что в этом году "Динамо" мечтает о повышении в классе и выходе в ФНЛ, впервые за 10 лет. Почему стоит вновь прийти на стадион "Динамо", читайте в нашем разборе.
Во время зимнего перерыва в составе "Динамо-Барнаул" изменений не произошло. Да они и не требуются. Как отмечают специалисты, команда представляет собой идеальное сочетание игровой опытности и юношеского максимализма. Как и раньше объективной "половиной" "Динамо-Барнаул" остается вратарь Богдан Карюкин. Его авторитет непререкаем.
Большие надежды возлагает тренерский штаб на опытных игроков. Защитник Сергей Нестеренко, влившийся в коллектив в начале сезона 2017-2018 годов, стал настоящим лидером команды. Игрового опыта у него предостаточно: долгое время он выступал за "СКА-Хабаровск" и был одним из тех, кто вывел клуб в российскую премьер-лигу.
Помочь должен и Антон Киселев. Несмотря на то, что у полузащитника небольшая травма и на первую игру 14 апреля он, скорее всего, не выйдет, он считается одним из самых перспективных.
В нападении у нашей команды есть, как и прежде, Владимир Завьялов и Владислав Аксютенко.
На подмогу "старичкам" постепенно подтягивается и молодежь. Руководство "Динамо-Барнаул" возлагает особые надежды на 20-летнего Дениса Ершова, 21-летнего Дениса Чудоякова и Евгения Кузнецова. Последнему, к слову, нет еще и 18. Этой зимой перспективный футболист уже побывал на просмотре молодежного состава "Динамо-Москва".
Этой весной может произойти то, что фанаты "Динамо-Барнаул" ждали долгие 10 лет. Команда, которая за это время даже успела поиграл на любительском уровне, наконец решилась побороться за путевку в подэлитную лигу страны.
Правда, для этого надо еще приложить усилия. Разница в турнирной таблице между пятым и первым местом всего три очка. Для выхода в ФНЛ "Динамо-Барнаул" нужно только золото. Ну и дополнительно к имеющемуся финансированию еще 30 млн рублей.
Если все же с ФНЛ ничего не выйдет, барнаульское "Динамо" останется во втором дивизионе, который со следующего сезона должны реформировать. Нашей зоной будет только Сибирь. Футболисты Дальнего Востока будут играть отдельно.
Из них особо надо отметить "Сахалин", с которым наши футболисты встречаются в первом после зимнего перерыва матче. "Островитяне", как и "Динамо-Барнаул", намерены выйти в ФНЛ. В команду из московского "Арарата" вернулся амбициозный тренер Сергей Булатов, появилось несколько "звездных" по меркам второго дивизиона игроков. Поговаривают, что будут деньги на то, чтобы сделать шаг в повышении класса.
Безденежную "Читу", не решившуюся по этой причине в прошлом году идти в ФНЛ, тоже со счетов сбрасывать не стоит. Встречи этой команды с "Динамо-Барнаул" всегда принципиальные.
Потрепать нервы могут и омский "Иртыш" с иркутским "Зенитом". Команды, собранные в основном из молодых воспитанников, уже "обтесались" во втором дивизионе и готовы на борьбу. Кстати, в августе прошлого года "Иртыш" щелкнул по носу нашим динамовцам, совершенно неожиданно выбив их из розыгрыша Кубка страны.
14 апреля на стадионе "Динамо" наконец откроют южную трибуну, которая с 2015 года была на реконструкции. Сейчас ее полностью обновили, установили новые удобные кресла.
Само футбольное поле на удивление тоже находится в нормальном состоянии.
Вход на домашние матчи "Динамо-Барнаул", как и раньше, платный. Стоимость билета — 100 рублей, программки — 30 рублей. При этом можно получить и бесплатные билеты. Клуб их регулярно разыгрывает в своих группах в соцсетях.
С середины сезона "Динамо-Барнаул" в качестве эксперимента начало работать со студенческими профсоюзами. Теперь льготные билеты по 50 рублей могут приобрести студенты Алтайского государственного технического университета. Если все получится, аналогичные акции будут проводиться в других вузах Барнаула.
На самих матчах будут проходить развлекательные программы для болельщиков с конкурсами и призами от спонсоров.
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