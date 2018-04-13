5 причин вновь ходить на матчи футбольного клуба "Динамо-Барнаул"

1 Сбалансированный состав

Во время зимнего перерыва в составе "Динамо-Барнаул" изменений не произошло. Да они и не требуются. Как отмечают специалисты, команда представляет собой идеальное сочетание игровой опытности и юношеского максимализма. Как и раньше объективной "половиной" "Динамо-Барнаул" остается вратарь Богдан Карюкин. Его авторитет непререкаем.

Большие надежды возлагает тренерский штаб на опытных игроков. Защитник Сергей Нестеренко, влившийся в коллектив в начале сезона 2017-2018 годов, стал настоящим лидером команды. Игрового опыта у него предостаточно: долгое время он выступал за "СКА-Хабаровск" и был одним из тех, кто вывел клуб в российскую премьер-лигу.

Помочь должен и Антон Киселев. Несмотря на то, что у полузащитника небольшая травма и на первую игру 14 апреля он, скорее всего, не выйдет, он считается одним из самых перспективных.

В нападении у нашей команды есть, как и прежде, Владимир Завьялов и Владислав Аксютенко.

На подмогу "старичкам" постепенно подтягивается и молодежь. Руководство "Динамо-Барнаул" возлагает особые надежды на 20-летнего Дениса Ершова, 21-летнего Дениса Чудоякова и Евгения Кузнецова. Последнему, к слову, нет еще и 18. Этой зимой перспективный футболист уже побывал на просмотре молодежного состава "Динамо-Москва".