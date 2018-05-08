Кто такой Виталий Мутко и чем он занимался до руководства спортом

Ранние годы

Виталий Мутко родился 8 декабря 1958 года в станице Куринской Краснодарского края. В конце 70-х годов работал матросом-мотористом в Ленинградской области.

В 1980 году вступил в КПСС. В том же году его выдвинули на работу в исполком Кировского районного Совета народных депутатов Ленинграда. В райисполкоме он работал на должностях инструктора, заведующего отделом по социальным вопросам.

В 1983-1991 годах Виталий Мутко трудился председателем исполкома Кировского районного Совета народных депутатов Ленинграда.

С 1992 году работал в правительстве Санкт-Петербурга, которое возглавлял Анатолий Собчак. Работал на должности заместителя мэра города. Был председателем комитета мэрии по социальным вопросам. В 1996 году после поражения Собчака на губернаторских выборах ушёл из администрации города.

Медведев предложил назначить Мутко вице-премьером по вопросам строительства. Просто смотрите на реакцию в зале pic.twitter.com/cOew232qYj — Sports.ru (@sportsru) 7 мая 2018 г.

Какое образование получил Виталий Мутко

В 70-е годы он закончил ГПТУ № 226 речного флота в городе Петрокрепости Ленинградской области по специальности "моторист", затем окончил Ленинградское речное училище.

В 1987 году, работая председателем Кировского райсовета Ленинграда, без отрыва от работы окончил Ленинградский институт водного транспорта по специальности "инженер-механик на судовых машинах".

В 1999 году заочно окончил юридический факультет Санкт-Петербургского государственного университета. Здесь он защитил диплом на тему "Должностные преступления на примере спортивных мероприятий".

Чем Мутко занимался в прежних правительствах

В мае 2008 году Виталий Мутко указом президента России Дмитрия Медведева был назначен министром спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации в правительстве, возглавляемом Владимиром Путиным.

С 2009 года Мутко назначили со стороны правительства РФ куратором чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России.

В октябре 2016 года Виталия Мутко стал заместителем председателя правительства по вопросам спорта, туризма и молодёжной политики.

Мутко и футбол

Хотя Виталий Мутко никогда не был известным футболистом или тренером, после ухода из мэрии Петербурга с 1997 года по 2003 год он был президентом ФК "Зенит".

По инициативе Мутко в 2001 году была создана российская футбольная премьер-лига. Сам Виталий Леонтьевич стал ее президентом.

В 2005 году он выступил одним из инициаторов приглашения в сборную России по футболу иностранного тренера Гуса Хиддинка. А через год Мутко избрали членом технического комитета и комитета по развитию ФИФА.

В марте 2009-го его избрали в исполком ФИФА. А в ноябре того же года его отправили в отставку с поста президента РФС. С сентября 2015 по декабрь 2017 годов он опять руководил РФС в качестве президента.

Другие спортивные должности Мутко

С 2003 по 2008 год был членом Совета Федерации от правительства Санкт-Петербурга. В верхней палате российского парламента в том числе был председателем комиссии по делам молодёжи и спорта.

Как министр спорта он также курировал и Олимпиаду в Сочи. После допинг-скандала в декабре 2017 года Международный олимпийский комитет вынес пожизненный запрет Виталию Мутко на посещение олимпийских игр.

А в декабре 2017 года Мутко был исключён из состава Оргкомитета футбольного ЧМ-2018.