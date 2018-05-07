Тимати, Хирург, Галустян и другие звезды на инаугурации Путина

7 мая в Кремле на инаугурацию Путина собрались ведущие политики, общественные деятели, знаменитые спортсмены, а также звезды шоу-бизнеса. Например, лидер байкеров из "Ночных волков" Александр Хирург Залдосатнов пришел на церемонию в мотоциклетной амуниции.

Михаил Галустян на инаугурации Владимира Путина. 7 мая 2018 года. Фото: www.instagram.com/ilya_bubnov93. Алина Загитова на инаугурации Владимира Путина. 7 мая 2018 года. Фото: www.instagram.com/azagitova. Певица Зара с Александром Жуковым, Ириной Яровой и Артуром Чилингаровым на инаугурации Владимира Путина. 7 мая 2018 года. Фото: www.instagram.com/zara_music. Тимати на инаугурации Владимира Путина. 7 мая 2018 года. Фото: www.instagram.com/mariakitaeva. Дмитрий Губерниев с синхронистками на инаугурации Владимира Путина. 7 мая 2018 года. Фото: ww.instagram.com/guberniev_dmitry. Наталья Поклонская на инаугурации Владимира Путина. 7 мая 2018 года. Фото: https://www.instagram.com/olgachursina. Владимир Меньшов на инаугурации Владимира Путина. 7 мая 2018 года. Фото: www.instagram.com/vadim_sapunov. Федор Емельяненко и Эдгар Запашный на инаугурации Владимира Путина. 7 мая 2018 года. Фото: www.instagram.com/zapashny.ru. Дмитрий Губерниев на инаугурации Владимира Путина. 7 мая 2018 года. Фото: www.instagram.com/staskhristov. Тимати на инаугурации Владимира Путина. 7 мая 2018 года. Фото: www.instagram.com/bidonko_sergey. Михаил Галустян на инаугурации Владимира Путина. 7 мая 2018 года. Фото: www.instagram.com/svjtosha87. Сангаджи Тарбаев на инаугурации Владимира Путина. 7 мая 2018 года. Фото: www.instagram.com/tarbaev_s. Также на инаугурации были замечены рэпер Тимати, актер Михаил Галустян, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова, певица Зара, режиссер-оскароносец Владимир Меньшов,телекомментатор Дмитрий Губерниев, дрессировшик Эдгар Запашный и другие. Сегодня на инаугурации вся элита нации...#инаугурация pic.twitter.com/AVBALng4a7 — Корги Даллас (@xoxloed) 7 мая 2018 г.