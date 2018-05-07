Владимир Путин официально вступил в должность президента РФ

7 мая Владимир Путин официально вступил в должность президента России на второй шестилетний срок.
Путин в четвертый раз стал президентом РФ, официальная церемония его вступления в должность прошла в Большом Кремлевском дворце.
Он принес присягу, держа правую руку над Конституцией РФ, пишет "Росбалт". Председатель Конституционного Суда Валерий Зорькин объявил о вступлении Владимира Путина в должность президента Российской Федерации.
Владимир Путин заявил, что считает своим долгом и смыслом жизни сделать все для настоящего и будущего России.
Владимир Путин,
президент РФ:
— Заверяю вас, целью моей жизни и работы будет, как и прежде, служение людям, нашему отечеству. Для меня это превыше всего. От всего сердца благодарю граждан России за вашу сплоченность, за веру в то, что мы можем много изменить к лучшему.
Он также заявил, что считает своим долгом и смыслом жизни сделать все для мирного и процветающего будущего России.
"Считаю своим долгом и смыслом всей своей жизни сделать все для России, для ее настоящего и будущего — мирного и процветающего, для сбережения и продолжения нашего великого народа, для благополучия в каждой российской семье", — сказал президент.
Глава государства также поблагодарил россиян за уровень поддержки на выборах. "Считаю его огромны политическим капитала и большой моральной опорой", — отметил он.
По его словам, безопасность и обороноспособность РФ обеспечены, и этому и впредь будет уделяться внимание.
После инаугурации Путин выпустит указ о назначении и. о. премьер-министра, который подпишет прошение об отставке кабинета. Отставка коснется премьера, его заместителей и федеральных министров. Затем глава государства внесет в Госдуму кандидатуру нового премьера.
Путин выиграл выборы 18 марта, набрав 76,69% голосов.
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