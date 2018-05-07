Как проходила церемония инаугурации Владимира Путина в разные годы: архивные снимки

Торжественный молебен в честь вступления Владимира Путина в должность президента, 2000-й год. Фото: kremlin.ru. Торжественный молебен в честь вступления Владимира Путина в должность президента, 2000-й год. Фото: kremlin.ru. Торжественный молебен в честь вступления Владимира Путина в должность президента, 2000-й год. Фото: kremlin.ru. Церемония вступления Владимира Путина в должность президента РФ, 2004 год. Фото: kremlin.ru. Церемония вступления Владимира Путина в должность президента РФ, 2004 год. Фото: kremlin.ru. Церемония вступления Владимира Путина в должность президента РФ, 2004 год. Фото: kremlin.ru. Церемония вступления Владимира Путина в должность президента РФ, 2004 год. Фото: kremlin.ru. Людмила Путина на инаугурации Владимира Путина, 2012 год. Фото: kremlin.ru. Людмила Путина и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на инаугурации Владимира Путина, 2012 год. Фото: kremlin.ru. Владимир Путин с бывшей женой Людмилой на Соборной площади Московского Кремля после церемонии инаугурации, 2012 г.. Фото: kremlin.ru. Церемония вступления Владимира Путина в должность президента РФ, 2012 год. Фото: kremlin.ru. Церемония вступления Владимира Путина в должность президента РФ, 2012 год. Фото: kremlin.ru. Церемония вступления Владимира Путина в должность президента РФ, 2012 год. Фото: kremlin.ru. Церемония вступления Владимира Путина в должность президента РФ, 2012 год. Фото: kremlin.ru. Церемония вступления Владимира Путина в должность президента РФ, 2012 год. Фото: kremlin.ru. Церемония вступления Владимира Путина в должность президента РФ, 2012 год. Фото: kremlin.ru. Церемония вступления Владимира Путина в должность президента РФ, 2012 год. Фото: kremlin.ru. Церемония вступления Владимира Путина в должность президента РФ, 2012 год. Фото: kremlin.ru. Церемония вступления Владимира Путина в должность президента РФ, 2012 год. Фото: kremlin.ru. Церемония вступления Владимира Путина в должность президента РФ, 2012 год. Фото: kremlin.ru. Москва, Кремль. Фото: kremlin.ru. Москва, Кремль. Фото: kremlin.ru.

Церемония начнется в 12:00 по московскому времени. Впереди — присяга законно избранного президента РФ, обращение к гражданам страны, залпы орудийного салюта.

В 2012 году видео проезда кортежа Владимира Путина в Кремль на церемонию инаугурации облетело весь мир.

В 2018 году проезда кортежа не будет — Владимир Путин из своего рабочего кабинета в Кремле отправится на торжественную церемонию вступления в должность в Большой Кремлевский дворец. Инаугурация будет длиться 50 минут, а в 2004 году церемония завершилась спустя 25 минут.

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