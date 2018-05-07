Как проходила церемония инаугурации Владимира Путина в разные годы: архивные снимки

7 мая в Большом Кремлевском дворце состоится четвертая церемония вступления в должность президента РФ Владимира Путина. За несколько часов до начала церемонии altapress.ru решил напомнить читателям, как проходила инаугурация президента в 2000-м, 2004-м, 2012 годах.
Церемония начнется в 12:00 по московскому времени. Впереди — присяга законно избранного президента РФ, обращение к гражданам страны, залпы орудийного салюта.
В 2012 году видео проезда кортежа Владимира Путина в Кремль на церемонию инаугурации облетело весь мир.
В 2018 году проезда кортежа не будет — Владимир Путин из своего рабочего кабинета в Кремле отправится на торжественную церемонию вступления в должность в Большой Кремлевский дворец. Инаугурация будет длиться 50 минут, а в 2004 году церемония завершилась спустя 25 минут.
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