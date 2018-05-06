Правительство России уйдет в отставку 7 мая

Правительство России во главе с Дмитрием Медведевым, проработавшим на премьерском посту ровно 6 лет, в понедельник уйдет в отставку. Но, скорее всего, уже через сутки страна получит нового премьер-министра, сообщили "Известия".
В 2012 году имя кандидата в премьеры - им, как и ожидалось, стал Медведев - было названо Владимиром Путиным менее чем через два часа после завершения церемонии инаугурации.
В этот раз в парламенте также не ожидают длительного молчания президента. Как сообщил "Интерфаксу" источник в Госдуме, в нижней палате рассчитывают уже в понедельник, 7 мая, после инаугурации Путина получить предложение президента о кандидатуре на пост председателя правительства, а на следующий день этот кадровый вопрос предполагается обсудить на заседании Госдумы.
Позже о таком же варианте развития событий сказал и председатель Госдумы Вячеслав Володин, сообщивший, что в случае внесения президентом РФ кандидатуры на пост председателя правительства 7 мая, Госдума рассмотрит этот кадровый вопрос на ближайшем заседании, которое намечено на 8 число.
При этом Володин подчеркнул, что, как и в 2012 году, рассмотрению данного вопроса на пленарном заседании ГД будут предшествовать консультации парламентских фракций с кандидатом на должность председателя правительства. "Предварительно планируем, что 7 мая в 16:00 состоится встреча с "Единой Россией", в 18:00 - с ЛДПР, а 8 мая пройдут встречи с фракциями КПРФ и "Справедливая Россия" - в 10:00 и 12:00 соответственно", - рассказал спикер.
В этом случае пленарное заседание, на котором Госдума рассмотрит вопрос о даче согласия президенту на утверждение предложенного им кандидата в премьер-министры, начнется в 15:00 8 мая, уточнил Володин.
В свою очередь в партии парламентского большинства - "Единой России" агентство заверили, что Госдума несомненно поддержит выбор президента.
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