СМИ: глава Счетной палаты может стать вице-премьером

Татьяна Голикова, председатель Счетной палаты, может стать вице-премьером, курирующим социальную политику государства, сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к правительству.
Татьяна Голикова может занять место вице-премьера Ольги Голодец. Кандидатура председателя Счетной палаты обсуждается, но есть и другие претенденты, поэтому окончательное решение еще не принято.
Официальных комментариев пока нет.
Ранее altapress.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин намерен наладить отношения с Западом, так как санкции препятствуют восстановлению российской экономики. И одним из путей решения проблемы может стать назначение экс-министра финансов, главы Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина на высокий пост.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.