СМИ: глава Счетной палаты может стать вице-премьером

Татьяна Голикова может занять место вице-премьера Ольги Голодец. Кандидатура председателя Счетной палаты обсуждается, но есть и другие претенденты, поэтому окончательное решение еще не принято.

Официальных комментариев пока нет.

Ранее altapress.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин намерен наладить отношения с Западом, так как санкции препятствуют восстановлению российской экономики. И одним из путей решения проблемы может стать назначение экс-министра финансов, главы Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина на высокий пост.