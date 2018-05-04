Российское правительство введет штрафы за оборот "санкционки"

Сегодня, 14:29.
Экономика

Российское правительство внесло на рассмотрение Госдумы проект закона, устанавливающий штрафы за несоблюдение запрета торговли санкционными товарами.

В Барнауле в крематоре уничтожают "санкционные" продукты.
В Барнауле в крематоре уничтожают "санкционные" продукты. Фото: управление Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай.

Предлагается установить штраф за подобные действия в размере от 3 до 5 тысяч рублей для физических лиц, от 30 до 50 тысяч рублей для должностных и от 70 до 100 тысяч для юридических. В соответствии с положениями проекта также предусматривается конфискация товара.

Оборот санкционных товаров в документе определяется как транспортировка по территории страны, хранение, маркировка, переработка, использование для производственных нужд и совершение любых видов сделок с ними, пишет polit.ru.

Минфин РФ ранее предлагал дополнить статью 226.1 УК о контрабанде ядовитых, взрывчатых веществ, оружия и стратегически важных товаров санкционной продукцией, и ввести уголовную ответственность за ввоз санкционных продуктов на территорию России.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Смотрите также
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Комментарии для сайта Cackle
Новости партнеров