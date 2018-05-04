Ещё один российский миллиардер из списка Forbes попросил правительство о помощи

Письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву Мордашов передал в апреле — на заседании правительственной комиссии по импортозамещению, которая проходила на площадке "Силовых машин", сообщили источники.

В Минфине изданию заявили, что документ с предложениями по "Силовым машинам" в общих чертах готов, его обнародуют в мае.

У компании выросли издержки из-за необходимости переводить операции в другие валюты — зарубежные банки отказываются проводить платежи "Силовых машин" в долларах, пишет polit.ru.

"Силовые машины" попали под санкции после скандала с поставкой в Крым газовых турбин, произведенных совместно с Siemens. Судя по отчету за прошлый год, чистый убыток компании составил $167,4 млн при выручке $1,2 млрд. При этом в документе, как сообщает издание, было указано, что, по предварительным оценкам, эффект санкций "не является значительным" для финансовых результатов, пишет znak.com.

Forbes оценивает состояние Мордашова в $18,7 млрд.

Запрет газировки

Глава Минфина Антон Силуанов заявлял, что российское правительство при одном из ведомств создаст специальный орган, который поможет компаниям пережить новые санкции США.

За помощью к правительству уже обратились попавшие под санкции бизнесмены Виктор Вексельберг и Олег Дерипаска.

Ранее сообщалось, что группа "Ренова", возглавляемая попавшим под санкции США миллиардером Виктором Вексельбергом, направила в российское правительство список мер поддержки своих активов. В перечне — рефинансирование кредитов на 820 миллионов евро, а также запрет на импорт газированной и минеральной воды.