Ещё один российский миллиардер из списка Forbes попросил правительство о помощи

Владелец попавших под санкции США "Силовых машин" Алексей Мордашов обратился за помощью в правительство, пишет The Bell.
Письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву Мордашов передал в апреле — на заседании правительственной комиссии по импортозамещению, которая проходила на площадке "Силовых машин", сообщили источники.
В Минфине изданию заявили, что документ с предложениями по "Силовым машинам" в общих чертах готов, его обнародуют в мае.
У компании выросли издержки из-за необходимости переводить операции в другие валюты — зарубежные банки отказываются проводить платежи "Силовых машин" в долларах, пишет polit.ru.
"Силовые машины" попали под санкции после скандала с поставкой в Крым газовых турбин, произведенных совместно с Siemens. Судя по отчету за прошлый год, чистый убыток компании составил $167,4 млн при выручке $1,2 млрд. При этом в документе, как сообщает издание, было указано, что, по предварительным оценкам, эффект санкций "не является значительным" для финансовых результатов, пишет znak.com.
Forbes оценивает состояние Мордашова в $18,7 млрд.
Запрет газировки
Глава Минфина Антон Силуанов заявлял, что российское правительство при одном из ведомств создаст специальный орган, который поможет компаниям пережить новые санкции США.
За помощью к правительству уже обратились попавшие под санкции бизнесмены Виктор Вексельберг и Олег Дерипаска.
Ранее сообщалось, что группа "Ренова", возглавляемая попавшим под санкции США миллиардером Виктором Вексельбергом, направила в российское правительство список мер поддержки своих активов. В перечне — рефинансирование кредитов на 820 миллионов евро, а также запрет на импорт газированной и минеральной воды.
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