Попавший под санкции российский миллиардер требует полностью запретить импорт газировки

Группа "Ренова", возглавляемая попавшим под санкции США миллиардером Виктором Вексельбергом, направила в российское правительство список мер поддержки своих активов, сообщает "Коммерсант".
В перечне — рефинансирование кредитов на 820 миллионов евро, а также запрет на импорт газированной и минеральной воды.
"Ренова" просит преференций в получении госзаказа для своих активов и различных таможенных льгот. Среди них — заградительные пошлины на энергооборудование конкурентов Уральского турбинного завода, а также полный запрет импорта газированных напитков и минеральной воды — для поддержки "Байкал холдинга".
Это, по мнению руководства группы "Ренова", должно помочь сохранить рабочие места попавших под санкции предприятий.
Также "Ренова" просит рефинансировать в государственных банках полученные за рубежом займы на сумму 820 миллионов евро. Компания обратилась с просьбой помочь ей рефинансировать облигации и кредиты компаний группы на сумму до 300 миллиардов рублей, если предприятия вновь попадут под санкции США и не смогут обслуживать свои долги, пишет ura.ru.
Санкции в отношении Вексельберга и группы "Ренова" с активами на Урале, а также еще 37-ми российских бизнесменов и 11 связанных с ними компаний США ввели 6 апреля. После чего были заморожены активы "Реновы" на сумму 1,5-2 млрд долларов. Председатель совета директоров группы компаний "Ренова" Виктор Вексельберг потерял, предположительно, $41 млн в "черный понедельник". Правительство РФ пообещало оказать поддержку попавшим в "черный список" США бизнесменам и их компаниям.
Ранее сообщалось, что миллиардер Виктор Вексельберг исчез из списка акционеров Меткомбанка, опубликованного ЦБ и сайтом кредитной организации. В банке Вексельбергу через ООО "Ренова" принадлежит 9,9%.
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