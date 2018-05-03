Попавший под санкции российский миллиардер требует полностью запретить импорт газировки

В перечне — рефинансирование кредитов на 820 миллионов евро, а также запрет на импорт газированной и минеральной воды.

"Ренова" просит преференций в получении госзаказа для своих активов и различных таможенных льгот. Среди них — заградительные пошлины на энергооборудование конкурентов Уральского турбинного завода, а также полный запрет импорта газированных напитков и минеральной воды — для поддержки "Байкал холдинга".

Это, по мнению руководства группы "Ренова", должно помочь сохранить рабочие места попавших под санкции предприятий.

Также "Ренова" просит рефинансировать в государственных банках полученные за рубежом займы на сумму 820 миллионов евро. Компания обратилась с просьбой помочь ей рефинансировать облигации и кредиты компаний группы на сумму до 300 миллиардов рублей, если предприятия вновь попадут под санкции США и не смогут обслуживать свои долги, пишет ura.ru.

Санкции в отношении Вексельберга и группы "Ренова" с активами на Урале, а также еще 37-ми российских бизнесменов и 11 связанных с ними компаний США ввели 6 апреля. После чего были заморожены активы "Реновы" на сумму 1,5-2 млрд долларов. Председатель совета директоров группы компаний "Ренова" Виктор Вексельберг потерял, предположительно, $41 млн в "черный понедельник". Правительство РФ пообещало оказать поддержку попавшим в "черный список" США бизнесменам и их компаниям.

Ранее сообщалось, что миллиардер Виктор Вексельберг исчез из списка акционеров Меткомбанка, опубликованного ЦБ и сайтом кредитной организации. В банке Вексельбергу через ООО "Ренова" принадлежит 9,9%.