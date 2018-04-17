Российский миллиардер внезапно "исчез" из списков акционеров двух банков

Также с сайта Центробанка исчез список акционеров банка "Международный финансовый клуб", где бизнесмену через кипрскую Winterlux Limited принадлежит 39,4% акций, сообщает РБК. Вместо заметки о банке ЦБ выдает выдает ошибку 404.

Издание отмечает, что еще утром 16 апреля Вексельберг значился в списке акционеров "Международного финансового клуба", опубликованном на сайте регулятора.

В марте ЦБ пообещал поддержку банкам, собственники которых внесены в санкционные списки за рубежом. Предполагалось, что банки смогут не раскрывать данные о них.

6 апреля Минфин США внес Вексельберга в расширенный санкционный список. Председатель совета директоров группы компаний "Ренова" Виктор Вексельберг потерял, предположительно, $41 млн в "черный понедельник". Бизнесмен в санкционном списке назван в числе "олигархов", которым "позволял обогащаться режим Владимира Путина".

Ранее сообщалось, что Великобритания намерена расширить санкции в отношении российских олигархов. В списке могут оказаться миллиардеры Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг.

Компании миллиардеров Дерипаски и Вексельберга закрыли доступ к своим сайтам.