Российский миллиардер внезапно "исчез" из списков акционеров двух банков

Миллиардер Виктор Вексельберг исчез из списка акционеров Меткомбанка, опубликованного ЦБ и сайтом кредитной организации. В банке Вексельбергу через ООО "Ренова" принадлежит 9,9%.
Также с сайта Центробанка исчез список акционеров банка "Международный финансовый клуб", где бизнесмену через кипрскую Winterlux Limited принадлежит 39,4% акций, сообщает РБК. Вместо заметки о банке ЦБ выдает выдает ошибку 404.
Издание отмечает, что еще утром 16 апреля Вексельберг значился в списке акционеров "Международного финансового клуба", опубликованном на сайте регулятора.
В марте ЦБ пообещал поддержку банкам, собственники которых внесены в санкционные списки за рубежом. Предполагалось, что банки смогут не раскрывать данные о них.
6 апреля Минфин США внес Вексельберга в расширенный санкционный список. Председатель совета директоров группы компаний "Ренова" Виктор Вексельберг потерял, предположительно, $41 млн в "черный понедельник". Бизнесмен в санкционном списке назван в числе "олигархов", которым "позволял обогащаться режим Владимира Путина".
Ранее сообщалось, что Великобритания намерена расширить санкции в отношении российских олигархов. В списке могут оказаться миллиардеры Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг.
Компании миллиардеров Дерипаски и Вексельберга закрыли доступ к своим сайтам.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.