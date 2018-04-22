Российскому олигарху заморозили активы на $1,5 млрд из-за санкций США

По словам источников агентства, речь идет о блокировке долларовых банковских счетов компаний, которые контролируются "Реновой".



"Ренова" и Вексельберг надеются на помощь швейцарских властей в решении деловых проблем, сказали источники Reuters.

Ранее сообщалось, что Виктор Вексельберг встречался с премьер-министром Дмитрием Медведевым и жаловался ему на заморозку счетов, риски остановки предприятий в Европе, необходимость снизить свою долю в иностранных компаниях ниже контрольного пакета.