Российскому олигарху заморозили активы на $1,5 млрд из-за санкций США

У бизнесмена Виктора Вексельберга и его компании "Ренова" оказались заморожены активы стоимостью от $1,5 млрд до 2 млрд. Это связано с санкциями, которые власти США ввели в отношении предпринимателя. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два знакомых с ситуацией источника.
По словам источников агентства, речь идет о блокировке долларовых банковских счетов компаний, которые контролируются "Реновой".
"Ренова" и Вексельберг надеются на помощь швейцарских властей в решении деловых проблем, сказали источники Reuters.
Ранее сообщалось, что Виктор Вексельберг встречался с премьер-министром Дмитрием Медведевым и жаловался ему на заморозку счетов, риски остановки предприятий в Европе, необходимость снизить свою долю в иностранных компаниях ниже контрольного пакета.
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