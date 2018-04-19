За два года выросло число российских долларовых миллиардеров

Совокупное состояние всех 200 богатейших российских предпринимателей из рейтинга-2018 выросло за минувший год на 5,4%, или $25 млрд, до $485 млрд, сообщает РБК.

"Несмотря на стагнацию рынка и ожидание новых западных санкций, для большинства его участников 2017 год выдался удачным: совокупное состояние 200 богатейших предпринимателей выросло на $25 млрд, до $485 млрд, а число миллиардеров увеличилось с 96 до 106. Порог отсечения остался на прежнем уровне — $500 млн, а входной билет в первую десятку подорожал до $12,5 млрд (год назад — $12,4 млрд), — говорится в публикации Forbes.

Лучшие результаты показали "металлурги" — рейтинг возглавил председатель совета директоров Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин (состояние $19,1 млрд), а второе место досталось владельцу "Северстали" Алексею Мордашову ($18,7 млрд).

В первую десятку вошли еще 3 представителя отрасли: совладелец "Норильского никеля" Владимир Потанин ($15,9 млрд), акционер UC Rusal Виктор Вексельберг ($14,4 млрд) и основной владелец "Металлоинвеста" Алишер Усманов ($12,5 млрд).

В топ-200 богатейших жителей России в 2018 году впервые попали 11 человек, среди которых есть и совладелец печально знаменитого ТЦ "Зимняя вишня" Денис Штенгелов. Состояние каждого из новичков — не менее $500 млн.

Пошли на убыль

Резкое сокращение списка обладателей состояний в $1 млрд и более произошло к 2016 году. По сравнению с 2014 годом их число уменьшилось тогда на 34 человека, со 111 до 77, пишет "Росбалт".

Однако в рейтинг-2017 вошли 96 бизнесменов с капиталом в $1 млрд и более, и далее эта тенденция продолжилась.