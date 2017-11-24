Российский Forbes впервые за шесть лет не стал публиковать рейтинг зарплат топ-менеджеров

В декабрьском номере журнала вместо ставшего традиционным рейтинга зарплат топ-менеджеров опубликован топ руководителей-капиталистов, в основу которого легла стоимость пакетов акций, принадлежащих главам компаний.

Главный редактор Forbes Николай Усков пояснил отказ от рейтинга зарплат тем, что "много информации, за которую мы не можем отвечать", а сотрудники редакции "хотели бы располагать более точными данными".

Комментировать, связан ли отказ от зарплатного рейтинга с позицией нового собственника Александра Федотова, который купил российский Forbes у немецкого издательского дома Axel Springer осенью 2015 года, Усков не стал.

Между тем именно с вмешательством Федотова сотрудники Forbes связали прочерк в графе о доходе главы ВТБ Андрея Костина в рейтинге зарплат топ-менеджеров в 2016 году. Как пишет издание со ссылкой на источники в редакции, цифра вознаграждения Костина была снята с публикации в последний момент по распоряжению Федотова. Однако впоследствии Федотов назвал публикацию "Ведомостей" о рейтинге "ложной информацией" и "возней в песочнице", пишет polit.ru.

Российскому Forbes тем временем прочат очередную смену собственника. 25 октября сообщалось, что переговоры о покупке российской версии журнала Forbes ведет совладелец крупного производителя стройматериалов "Технониколь" Игорь Рыбаков. Затем появились сообщения, что бизнесмен Сергей Родионов и медиаменеджер Владимир Помукчинский предложили Александру Федотову начать переговоры о покупке у него издательского дома ACMG, который выпускает и российский Forbes.