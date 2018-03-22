По версии Forbes, Сбербанк уступил лидерство в рейтинге надежных банков России

Журнал Forbes опубликовал рейтинг надежных российских банков и пояснения к нему. В список вошли 100 кредитных организаций, в числе самых надежных оказалось 13 банков.
По версии Forbes, возглавил рейтинг Росбанк. В тройку лидеров вошли Юникредит банк и Райффайзенбанк ("дочки" иностранных кредитных учреждений). Сбербанк, который в 2017 году возглавлял рейтинг, в этот раз оказался на четвертом месте, ВТБ — на седьмом. Впервые в категорию самых надежных попали банки "Нордеа" и "Российский капитал".
Перед составлением рейтинга редакция изучила финансовые показатели ведущих кредитных организаций страны, поясняет издание. Высокая позиция в рейтинге надежности Forbes говорит о том, что на банк можно опираться при принятии решений о вложениях. Банк России не отзывал лицензии у участников прошлогоднего рейтинга, пишет "РГ".
В 2017 году по решению ЦБ лицензий лишились 50 банков.
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