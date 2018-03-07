Сбербанк обанкротил барнаульского строителя Сергея Мудрика

Сбербанк подал заявление в суд о признании Сергея Мудрика банкротом 27 декабря 2017 года. И 28 февраля уже текущего года строителя признали несостоятельным. Финансовым управляющим назначен Сергей Соколов (также ведет, в частности, банкротство строителя Михаила Фокина).банка

Согласно данным арбитража, долг Сергея Мудрика перед банком составляет 24 млн рублей, он уже включен в реестр требований кредиторов. Этот долг появился около 10 лет назад. В начале 2009 года между Сбербанком, братьями Владимиром и Сергеем Мудриком, а также заемщиками банка - строительными компаниями "Горизонт" и "ДМ" - было заключено мировое соглашение. Одним из его условий стало обращение взыскания на заложенное имущество - то есть, вероятно, продажа и погашение долга.

Но условия мирового соглашения не исполнили. Сбербанк вщял в Центральном райсуде исполнительный лист и передал его приставам - те со своей стороны возбудили исполпроизвосдтво. Часть долга Сергей Мудрик погасил. А 24 млн осталось. Но это только долг банку. Общая же сумма задолженности Сергея Мудрика перед кредиторами - 24,8 млн: в нее также входят долги по налогам и займу физического лица.

Имущества у Сергея Мудрика немного: в материалах арбитража перечислены обыкновенные именные акции "Ростелекома" (1 294 штук) и несколько единиц огнестрельного оружия.

Суд признал, что его имущественное положение не позволяет принять план реструктуризации долгов. И ввел реализацию имущества - Арбитраж ввел реализацию его имущества - пока до 24 июля.

Напомним, что накануне Нового года мэр Барнаула Сергей Дугин представил Сергея Мудрика как руководителя компании "Сибирия", которая занимается строительством объектов туркластера в Барнауле. Впрочем, согласно справочной системе ЕГРЮЛ, он не является ни ее директором, ни учредителем.

А чуть больше года назад завершилась процедура банкротства другого строителя — Владимира Мудрика. Его общая задолженность перед кредиторами составляла 965 млн рублей.

Ранее суд признал банкротами еще пять членов семьи Владимира Мудрика, включая его супругу, еще одного брата и двоих сыновей и супругу одного из них. Все процедуры завершены, кроме одной: реализацию имущества Станислава Мудрика в начале 2018 года продлили до 10 апреля.

Справка

С даты признания гражданина банкротом все права в отношении имущества, составляющего конкурсную массу, осуществляются только финансовым управляющим от имени гражданина и не могут осуществляться гражданином лично. Сделки, совершенные гражданином лично (без участия финансового управляющего) в отношении имущества, составляющего конкурсную массу, ничтожны. Должник не вправе лично открывать банковские счета и вклады в кредитных организациях и получать по ним денежные средства.