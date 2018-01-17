Сбербанк требует признать банкротом барнаульского строителя Сергея Мудрика

Сегодня, 10:58.
Экономика

Сбербанк требует признать банкротом известного барнаульского строителя Сергея Мудрика, который в конце прошлого года подтвердил свое отношение к компании "Сибирия". Соответствующий иск кредитор подал в Арбитражный суд Алтайского края, пишет Интерфакс.

Сергей Мудрик.
Сергей Мудрик. Фото: Олег Богданов. altapress.ru

По данным картотеки Арбитражного суда, Сбербанк подал иск на Сергея Ивановича Мудрика 27 декабря 2017 года. 10 января суд принял решение оставить дело без рассмотрения и в срок до 2 февраля исправить заявителю недочеты в поданном пакете документов. Сумма долга Сергея Мудрика в материалах дела не раскрывается.

Накануне Нового года мэр города Сергей Дугин представил Сергея Мудрика как руководителя компании "Сибирия", которая занимается строительством объектов туркластера в Барнауле. Кроме того, у застройщика несколько собственных проектов: ЖК "Новая пристань" на Речном вокзале, дом "Антон Палыч", ЖК "Собрание".

В прошлом году одна из "дочек" "Сибирии" с аукциона приобрела здание Старого базара (рынок "Центральный") и теперь занимается его реконструкцией. Открыть обновленный рынок инвестор планирует осенью 2018 года.

В октябре 2017 года "Сибирии" исполнилось 5 лет. Сейчас компания сосредоточилась на строительстве многоквартирных домов в исторической части Барнаула.

6 февраля 2017 года Арбитражный суд Алтайского края принял решение о завершении конкурсного производства в отношении Владимира Мудрика (брат Сергея Мудрика). Общая задолженность бизнесмена перед кредиторами составляет 965 млн рублей.

Ранее суд признал банкротами еще нескольких членов семьи Владимира Мудрика: двоих его детей и супругу одного из сыновей. 

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