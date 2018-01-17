Сбербанк требует признать банкротом барнаульского строителя Сергея Мудрика

По данным картотеки Арбитражного суда, Сбербанк подал иск на Сергея Ивановича Мудрика 27 декабря 2017 года. 10 января суд принял решение оставить дело без рассмотрения и в срок до 2 февраля исправить заявителю недочеты в поданном пакете документов. Сумма долга Сергея Мудрика в материалах дела не раскрывается.

Накануне Нового года мэр города Сергей Дугин представил Сергея Мудрика как руководителя компании "Сибирия", которая занимается строительством объектов туркластера в Барнауле. Кроме того, у застройщика несколько собственных проектов: ЖК "Новая пристань" на Речном вокзале, дом "Антон Палыч", ЖК "Собрание".

В прошлом году одна из "дочек" "Сибирии" с аукциона приобрела здание Старого базара (рынок "Центральный") и теперь занимается его реконструкцией. Открыть обновленный рынок инвестор планирует осенью 2018 года.

В октябре 2017 года "Сибирии" исполнилось 5 лет. Сейчас компания сосредоточилась на строительстве многоквартирных домов в исторической части Барнаула.

6 февраля 2017 года Арбитражный суд Алтайского края принял решение о завершении конкурсного производства в отношении Владимира Мудрика (брат Сергея Мудрика). Общая задолженность бизнесмена перед кредиторами составляет 965 млн рублей.

Ранее суд признал банкротами еще нескольких членов семьи Владимира Мудрика: двоих его детей и супругу одного из сыновей.