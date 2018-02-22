Вот это ажиотаж: жителям Алтайского края дали рекордное количество ипотечных кредитов

В декабре 2017 года банки выдали жителям региона 2547 жилищных кредитов (большинство из них ипотечные). Месяцем раньше — 2070. В целом за год было получено 18 344 таких кредитов на 23,9 млрд рублей. Предыдущий рекорд был поставлен в 2014 году: 16 377 кредитов на 21,169 млрд. рублей.

Ажиотажный спрос на кредиты в конце прошлого года банкиры прогнозировали — последний квартал, и особенно декабрь — традиционное время для обращения за кредитом. Тем не менее даже в рекордном 2014 году ежемесячные выдачи не превышали 1,9 тыс. кредитов в месяц.

Ставки поставили рекорд

Прогноз был продиктован еще и рекордным падением процентных ставок — оно и стало главной причиной взрывного роста спроса на ипотеку. Если декабре 2016 года средневзвешенные ставки составляли 11,93% годовых, то в декабре 2017-го — уже 9,85%. И это тоже рекорд за последние 10 лет.

В банковском сообществе ожидают дальнейший рост интереса к ипотеке. Управляющий алтайским отделением Сбербанка Максим Волков, комментируя результаты ипотечного кредитования, накануне Нового года прогнозировал дальнейший существенный рост.

Максим Волков,

управляющий алтайским отделением Сбербанка:

— Следующий год будет еще более интересным, объемы жилищного кредитования еще более фееричными. В 2017 году мы увеличивали численность менеджеров по ипотечному кредитованию три раза: в мае, в середине года и осенью. Мне сегодня менеджеров уже не хватает на территории Барнаула. И надо увеличивать их численность.

Интересно, что портфель ипотеки в целом по краю на 1 января 2018 года меньше, чем на 1 января 2015-го: 109 против 116 млрд. рублей. В банках это объясняют ускоренным погашением кредитов.

Справка

По данным Национального бюро кредитных историй, доля просроченной задолженности (свыше 30 дней) по ипотечным кредитам в крае снизилась с 3,5 до 2,9%.