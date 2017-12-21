В алтайском Сбербанке рассказали, когда стартует льготная "губернаторская ипотека" под 6%

За 11 месяцев 2017 года алтайское отделение Сбербанка выдало на 55,4% больше ипотечных жилищных кредитов (или на 4,6 млрд рублей), чем за тот же период 2016 года.

Интерес к кредитам на покупку жилья был настолько бурный, что алтайский Сбербанк в этом году трижды увеличивал численность менеджеров по ипотечному кредитованию. И сегодня таких менеджеров банку на территории Барнаула уже не хватает.

К концу 2017 года, по прогнозам банка, будут выданы жилищные кредиты на 11,56-11,6 млрд рублей. Это больше, чем в 2014 году (10,214 млрд рублей), когда был побит исторический для России рекорд.

Очевидно, причины столь резкого роста — снижение процентных ставок, главная тенденция года на банковском рынке. Максим Волков полагает, что снижение, скорее всего, продолжится и дальше: "Следуующий год будет еще более интересным, объемы жилищного кредитования еще более фееричными".

Только 6%

Фееричности ипотечному кредитованию, вероятно, придаст новая программа, которую намерен реализовать в крае Сбербанк совместно с правительством края.

Ее рабочее название —"губернаторская ипотека". Ориентировочная процентная ставка по кредитам — 6% годовых. Такой уровень станет возможным за счет субсидирования части ставки из краевого бюджета.

Максим Волков,

управляющий алтайским отделением Сбербанка:

— Часть процентной ставки, думаю, будет компенсироваться единовременно, для того, чтобы технология была достаточно простой и понятной для всех. Думаю, в первом квартале следующего года мы выйдем на подписание соглашения с правительством и сможем предложить в начале года такую интересную программу. Конечно, она будет для ограниченного количества граждан, то есть социально нуждающихся, которым необходимо помочь.

До 520 человек

Для кого будет открыто светлое жилищное будущее?

Пока в алтайском отделении Сбербанка эту информацию не озвучивают — ведь перечень категорий граждан, которые смогут стать участниками программы, определит правительство края. А сегодня, по словам Максима Волкова, список до конца не определен.

Что внушает оптимизм, так это то, что практически все краевые ведомства эту программу уже согласовали. В том числе главное в этом деле ведомство - краевой минфин.

По оценкам банка, при бюджете программы в 50 млн рублей в ней смогут участвовать до 520 человек в год. Расходы на одного ее участника составят 96 тыс. рублей в год.

Надо сказать, что 70,5% ипотечных кредитов Сбербанка сейчас идут на первичный рынок, пояснил Максим Волков. Но по программе "губернаторской ипотеки" объект недвижимости надо будет купить на первичном рынке.

Аналогичная алтайской программа сейчас прорабатывается в Омской области, там тоже речь идет о 6% годовых.

Факт

Всего 30% жителей Алтайского края могут позволить себе покупку жилья за счет собственных накоплений или с помощью кредитов, по данным минстройтранса Алтайского края. Ранее субсидировать процентную ставку по ипотеке предложил президент России Владимир Путин — он говорил, что это надо делать для заемщиков из числа молодых семей. В дальнейшем федеральные чиновники пояснили, что такие кредиты будут выдавать семьям с двумя и более детьми.