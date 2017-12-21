В алтайском Сбербанке рассказали, когда стартует льготная "губернаторская ипотека" под 6%

Сегодня, 14:06.
Потребитель

В начале 2018 года в Алтайском крае стартует новая программа льготной ипотеки по самой низкой за всю российскую историю ставке. Ее условное название — "губернаторская ипотека". Программу реализует Сбербанк совместно с правительством края, рассказал Максим Волков, управляющий алтайским отделением Сбербанка. Правда, получить кредиты по низким ставкам смогут не все.

Новостройки в частном секторе в Барнауле.
Новостройки в частном секторе в Барнауле. Фото: Олег Богданов. altapress.ru

За 11 месяцев 2017 года алтайское отделение Сбербанка выдало на 55,4% больше ипотечных жилищных кредитов (или на 4,6 млрд рублей), чем за тот же период 2016 года.

Интерес к кредитам на покупку жилья был настолько бурный, что алтайский Сбербанк в этом году трижды увеличивал численность менеджеров по ипотечному кредитованию. И сегодня таких менеджеров банку на территории Барнаула уже не хватает.

К концу 2017 года, по прогнозам банка, будут выданы жилищные кредиты на 11,56-11,6 млрд рублей. Это больше, чем в 2014 году (10,214 млрд рублей), когда был побит исторический для России рекорд.

Очевидно, причины столь резкого роста — снижение процентных ставок, главная тенденция года на банковском рынке. Максим Волков полагает, что снижение, скорее всего, продолжится и дальше: "Следуующий год будет еще более интересным, объемы жилищного кредитования еще более фееричными".

Только 6%

Фееричности ипотечному кредитованию, вероятно, придаст новая программа, которую намерен реализовать в крае Сбербанк совместно с правительством края.

Ее рабочее название —"губернаторская ипотека". Ориентировочная процентная ставка по кредитам — 6% годовых. Такой уровень станет возможным за счет субсидирования части ставки из краевого бюджета.

Максим Волков,
управляющий алтайским отделением Сбербанка:

— Часть процентной ставки, думаю, будет компенсироваться единовременно, для того, чтобы технология была достаточно простой и понятной для всех. Думаю, в первом квартале следующего года мы выйдем на подписание соглашения с правительством и сможем предложить в начале года такую интересную программу. Конечно, она будет для ограниченного количества граждан, то есть социально нуждающихся, которым необходимо помочь.

Управляющий Алтайским отделением ПАО Сбербанк Максим Волков.
Управляющий Алтайским отделением ПАО Сбербанк Максим Волков.

До 520 человек

Для кого будет открыто светлое жилищное будущее?

Пока в алтайском отделении Сбербанка эту информацию не озвучивают — ведь перечень категорий граждан, которые смогут стать участниками программы, определит правительство края. А сегодня, по словам Максима Волкова, список до конца не определен.

Что внушает оптимизм, так это то, что практически все краевые ведомства эту программу уже согласовали. В том числе главное в этом деле ведомство - краевой минфин.

По оценкам банка, при бюджете программы в 50 млн рублей в ней смогут участвовать до 520 человек в год. Расходы на одного ее участника составят 96 тыс. рублей в год.

Надо сказать, что 70,5% ипотечных кредитов Сбербанка сейчас идут на первичный рынок, пояснил Максим Волков. Но по программе "губернаторской ипотеки" объект недвижимости надо будет купить на первичном рынке.

Аналогичная алтайской программа сейчас прорабатывается в Омской области, там тоже речь идет о 6% годовых.

Факт

Всего 30% жителей Алтайского края могут позволить себе покупку жилья за счет собственных накоплений или с помощью кредитов, по данным минстройтранса Алтайского края. Ранее субсидировать процентную ставку по ипотеке предложил президент России Владимир Путин — он говорил, что это надо делать для заемщиков из числа молодых семей. В дальнейшем федеральные чиновники пояснили, что такие кредиты будут выдавать семьям с двумя и более детьми.

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