На Алтае банкиры говорят об ипотечном буме и прогнозируют, что ипотека снова подешевеет

Рекорд рядом

О существенном росте объемов ипотечных кредитов по итогам девяти месяцев сообщают в крупнейших банках, работающих в крае (сведения включают также данные по Республике Алтай).

Так, ВТБ24 выдал 3,4 млрд. рублей, или на 22% больше, чем в прошлом году, рассказала Эльвира Вебер, руководитель розничного бизнеса ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай. В Сбербанке за девять месяцев объем увеличился на 53%.

Ранее управляющий алтайским отделением Сбербанка Максим Волков пояснил: объем ипотечных кредитов в этом банке достигнет предкризисного (и рекордного за всю историю страны) уровня — то есть 2014 года, банк выдаст 11 млрд рублей. В ВТБ24 достижение докризисного показателя, возможно, тоже произойдет к концу 2017 года.

В целом же в Алтайском крае выдано 11 669 ипотечных жилищных кредитов на 15,199 млрд рублей. До рекорда-2014 не дотянули совсем чуть-чуть: тогда за девять месяцев выдали 11 690 кредитов на 15,3 млрд.

Региональная динамика ипотеки повторяет общероссийский тренд. В денежном выражении рост в регионе на 27,4%, в штуках — на 22,7%, следует из банковской статистики, опубликованной "Алтайским банковским союзом". В России в целом объемы выдач ипотеки возросли на 25%.

Ставки падают

Эксперты напрямую связывают ипотечный бум, в первую очередь, со снижением процентных ставок. Так, средневзвешенная ставка ипотеки в сентябре составила в крае 11,1% годовых. Годом раньше — 12,9%. И даже в рекордном 2014-м она была выше — 11,8%.

"По этому виду кредитов ставки являются самыми низкими за всю историю российского рынка", - прокомментировал ситуацию Даниэль Зеленский, гендиректор Объединенного Кредитного Бюро на сайте организации.

Но и это — ставки средние. По ряду программ есть шанс взять кредит по ставке ниже 10%, что Эльвира Вебер назвала историческим событием.

Более того, в конце года ожидается очередное снижение ключевой ставки, и ипотека вновь подешевеет. "Успеет ли наш банк принять решение о снижении ставки в этом году или снижение произойдет с январе? Зависит от того, когда свое решение примут в Банке России", — сказал Эльвира Вебер.

Парадоксы ипотеки

Между тем, ситуация внешне выглядит парадоксальной: объем кредитования растет, а жилищное строительство чувствует себя не лучшим образом. Объем ввода жилья за девять месяцев (379,1 тыс. кв. метров, или 6355 новых квартир) продолжает отставать и от прошлого года (435,4 тыс. кв. метров, или 6794 квартир), и от рекордного 2014-го (501,3 тыс. кв. метров, или 7048 квартир), следует из статистических данных, опубликованных минстройтрансом Алтайского края.

Спрос со стороны покупателей — не единственная проблема строительной отрасли. Но, очевидно, и не последняя. Как следует из ответов представителей банковского сообщества, не все деньги поступают на строительный рынок.

Заемщики, стремясь снизить кредитную нагрузку, берут новый ипотечный кредит на рефинансирование старого и более дорогого. Банки охотно рефинансируют ипотеку, взятую в других банках несколько лет назад. Как поясняла ранее Эльвира Вебер, в этом случае банк получает клиента, у которого есть кредитная история, наработанная в другом банке.

Причем в Алтайском крае и Республике Алтай доля "рефинанса" выше, чем в среднем по России: в ВТБ24 с начала года увеличилась с 5,5 до 14,5%, в Сбербанке, запустившем эту программу в только апреле, она составляет сегодня 6%, сообщили altapress.ru в этих кредитных учреждениях. В России в целом доля рефинанса у ВТБ24 9%, у Сбербанка 2%, по данным газеты "Ведомости".

"Вторичка" надежнее

Кроме того, жители края и Республики Алтай предпочитают покупать готовое жилье.

Так, в ВТБ24 68% объема направлено на покупку "вторички", рассказала Эльвира Вебер. В Сбербанке на вторичный рынок направляется 75%, пояснили в банке. Феномен этот не вполне объясним - ведь ставки по кредитам на новостройки у аккредитованных в банках застройщиков ниже, чем на готовое жилье. А покупка долей на ранней стадии строительства позволяет зафиксировать цену на более низком уровне.

"Я знаю, что наши партнеры-застройщики проводят экскурсии по строящимся домам, чтобы увеличить продажи, проводят всевозможные презентации. Но люди выбирают "вторичку". Пришел, потрогал руками, увидел и купил", —говорит Эльвира Вебер.

"Покупатель может сразу же заселиться в нее или сдать в аренду. Ему не нужно вкладывать деньги в ремонт и тратить на него время. Он не рискует, как при покупке жилья на первичном рынке. А риски там сохраняются", - ранее комментировала ситуацию Елена Ермолаева, руководитель аналитического агентства RID Analytics.