Минстрой рассчитывает снизить ипотечные ставки до 6%

Государство будет субсидировать ставку сверх 6% годовых по ипотеке для семей, с 2018 родивших второго или третьего ребенка. Выплата субсидий будет рассчитана на срок до пяти лет. После этого власти рассчитывают на снижение ипотечных ставок до 6%, сообщил министр строительства и ЖКХ Михаил Мень в интервью "Известиям".
Министр отметил, что для семей, где второй ребенок появится в 2018 году, субсидию будут давать на три года. Для семей с тремя и более детьми — на пять лет.
"Мы рассчитываем, что в течение пяти лет поэтапно ключевая ставка ЦБ будет снижаться, в связи с этим будет снижаться ипотечная ставка. В конечном итоге мы выйдем на
6%, которые уже не нужно будет субсидировать", — отметил он.
По данным опросов, около 620 тыс. семей с двумя и более детьми после снижения процентной ставки будут готовы взять ипотеку.
Ранее субсидировать молодым семьям процентную ставку по ипотеке предложил президент России Владимир Путин.
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