Минстрой рассчитывает снизить ипотечные ставки до 6%

Министр отметил, что для семей, где второй ребенок появится в 2018 году, субсидию будут давать на три года. Для семей с тремя и более детьми — на пять лет.

"Мы рассчитываем, что в течение пяти лет поэтапно ключевая ставка ЦБ будет снижаться, в связи с этим будет снижаться ипотечная ставка. В конечном итоге мы выйдем на

6%, которые уже не нужно будет субсидировать", — отметил он.

По данным опросов, около 620 тыс. семей с двумя и более детьми после снижения процентной ставки будут готовы взять ипотеку.

Ранее субсидировать молодым семьям процентную ставку по ипотеке предложил президент России Владимир Путин.