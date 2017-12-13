Минстрой рассчитывает снизить ипотечные ставки до 6%

Сегодня, 08:54.
Экономика

Государство будет субсидировать ставку сверх 6% годовых по ипотеке для семей, с 2018 родивших второго или третьего ребенка. Выплата субсидий будет рассчитана на срок до пяти лет. После этого власти рассчитывают на снижение ипотечных ставок до 6%, сообщил министр строительства и ЖКХ Михаил Мень в интервью "Известиям".

Ипотека.
Ипотека. Фото: СС0.

Министр отметил, что для семей, где второй ребенок появится в 2018 году, субсидию будут давать на три года. Для семей с тремя и более детьми — на пять лет.

"Мы рассчитываем, что в течение пяти лет поэтапно ключевая ставка ЦБ будет снижаться, в связи с этим будет снижаться ипотечная ставка. В конечном итоге мы выйдем на
6%, которые уже не нужно будет субсидировать", — отметил он.

По данным опросов, около 620 тыс. семей с двумя и более детьми после снижения процентной ставки будут готовы взять ипотеку. 

Ранее субсидировать молодым семьям процентную ставку по ипотеке предложил президент России Владимир Путин.

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