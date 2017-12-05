Банки на время уронили ставки по потребительским кредитам

В ноябре понизили ставки по потребкредитам в "Россельхозбанке", "Промсвязьбанке", ВТБ и Сбербанке. Так, в "Россельхозбанке" размер снижения от одного до семи процентных пунктов: например, кредит "Потребительский без обеспечения" предоставляют под 13,5-18% годовых, "пенсионный" — 11,5-16,5%.

В ВТБ ставка по потребкредиту понизилась на 1 процентный пункт (диапазон ставок сегодня — 12,9-15,9%), по программе рефинансирования снижение 3,5 п.п., для разных категорий клиентов она составляет 12,9-13,5%.

В "Промсвязьбанке" ставки по потребкредитам составляют 11,9% (с учетом страхования) и 15,9% (без него), но распространятся они на крупные кредиты — от 500 тыс рублей. В банке "Акцепт" — от 12,5% (зарплатные клиенты) и от 13,5% (бюджетники).

В Сбербанке ставки понизили на 7 п.п. Как рассказал замуправляющего алтайским отделением Сбербанка Максим Бауков, новые ставки фиксированные и не зависят от того, является ли заемщик зарплатным клиентом банка или нет. Но распространяются ставки на крупные займы: от 250 тыс. рублей (15,5% при оформлении в офисе, 14,5% при оформлении онлайн) и от 500 тыс. рублей (соответственно 13,5% и 12,5% годовых). "Сейчас ставки такие, какие были еще год назад по ипотеке", — сказал Максим Бауков.

Сбербанк понизил ставки и на рефинансирование "чужих" кредитов. Но и здесь общая сумма задолженности клиента по кредитам должна быть не меньше 500 тыс. рублей.

Максим Бауков пояснил, что страхование при получении кредитов добровольное и отказ от страховки на размер процентной ставки не влияет.

Во всех банках понижение ставок распространяется на ограниченный период времени — либо до 31 декабря, либо до 31 января.

Справка

В третьем квартале 2017 года средний размер кредита в Алтайском крае увеличился на 19% (к третьему кварталу 2016 года), или до 87,022 тыс. рублей, по данным Национального бюро кредитных историй.