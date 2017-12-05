Банки на время уронили ставки по потребительским кредитам

Сегодня, 15:49.
Потребитель

Несколько банков объявили о понижении процентных ставок по потребительским кредитам, в том числе по программам рефинансирования. По некоторым видам кредитов они достигают уровня ипотечных ставок годичной давности. По большей части речь идет о кредитах на довольно крупные суммы. Впрочем, пока это лишь акции, ограниченные во времени.

Какой бы кредит вы ни взяли, возвращать его придется.
Какой бы кредит вы ни взяли, возвращать его придется. Фото: Moscow-Live.ru/Flickr, CC BY-NC-SA.

В ноябре понизили ставки по потребкредитам в "Россельхозбанке", "Промсвязьбанке", ВТБ и Сбербанке. Так, в "Россельхозбанке" размер снижения от одного до семи процентных пунктов: например, кредит "Потребительский без обеспечения" предоставляют под 13,5-18% годовых, "пенсионный" — 11,5-16,5%.

В ВТБ ставка по потребкредиту понизилась на 1 процентный пункт (диапазон ставок сегодня — 12,9-15,9%), по программе рефинансирования снижение 3,5 п.п., для разных категорий клиентов она составляет 12,9-13,5%.

В "Промсвязьбанке" ставки по потребкредитам составляют 11,9% (с учетом страхования) и 15,9% (без него), но распространятся они на крупные кредиты — от 500 тыс рублей. В банке "Акцепт" — от 12,5% (зарплатные клиенты) и от 13,5% (бюджетники).

В Сбербанке ставки понизили на 7 п.п. Как рассказал замуправляющего алтайским отделением Сбербанка Максим Бауков, новые ставки фиксированные и не зависят от того, является ли заемщик зарплатным клиентом банка или нет. Но распространяются ставки на крупные займы: от 250 тыс. рублей (15,5% при оформлении в офисе, 14,5% при оформлении онлайн) и от 500 тыс. рублей (соответственно 13,5% и 12,5% годовых). "Сейчас ставки такие, какие были еще год назад по ипотеке", — сказал Максим Бауков.

Сбербанк понизил ставки и на рефинансирование "чужих" кредитов. Но и здесь общая сумма задолженности клиента по кредитам должна быть не меньше 500 тыс. рублей.

Максим Бауков пояснил, что страхование при получении кредитов добровольное и отказ от страховки на размер процентной ставки не влияет.

Во всех банках понижение ставок распространяется на ограниченный период времени — либо до 31 декабря, либо до 31 января.

Справка

В третьем квартале 2017 года средний размер кредита в Алтайском крае увеличился на 19% (к третьему кварталу 2016 года), или до 87,022 тыс. рублей, по данным Национального бюро кредитных историй.

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