Жители Алтайского края задолжали банкам 260 миллиардов рублей

260,1 миллиарда рублей задолжали банкам по ссудам жители Алтайского края. При этом, по данным Банка России, в регионе за девять месяцев 2017 года кредитные организации выдали 178,5 миллиарда рублей займов, что на 4,4 миллиарда рублей больше, чем за этот же период в 2016 году, сообщает министерство экономического развития Алтайского края.
За девять месяцев физлицам выдали займов на сумму более 76 миллиарда рублей. Средневзвешенные процентные ставки для граждан в сентябре 2017 года снизились для кредитов на срок до года составили 17,3% (-1%), на срок свыше года — 13,5% (-3,2%).
102 миллиарда рублей — более половины займов в регионе — выдали юрлицам, индивидуальным предпринимателям.
Наибольшие темпы роста кредитования показали сферы:
- недвижимости, аренды и предоставления услуг (+18,1%),
- производства и распределения электроэнергии, газа и воды (+58,5%),
- сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства (+39,2%),
- строительства (+34,1%).
Средневзвешенные процентные ставки для бизнеса в сентябре снизились и для кредитов на срок до года составили 14,3% (-0,8%), на срок свыше года — 10,1% (-4,8%).
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