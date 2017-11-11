Жители Алтайского края задолжали банкам 260 миллиардов рублей

За девять месяцев физлицам выдали займов на сумму более 76 миллиарда рублей. Средневзвешенные процентные ставки для граждан в сентябре 2017 года снизились для кредитов на срок до года составили 17,3% (-1%), на срок свыше года — 13,5% (-3,2%).

102 миллиарда рублей — более половины займов в регионе — выдали юрлицам, индивидуальным предпринимателям.

Наибольшие темпы роста кредитования показали сферы:

недвижимости, аренды и предоставления услуг (+18,1%),

производства и распределения электроэнергии, газа и воды (+58,5%),

сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства (+39,2%),

строительства (+34,1%).

Средневзвешенные процентные ставки для бизнеса в сентябре снизились и для кредитов на срок до года составили 14,3% (-0,8%), на срок свыше года — 10,1% (-4,8%).