Опрос. Какие у вас отношения с банками?

— Я много раз брала кредиты на разные вещи, и получала как позитивный, так и негативный опыт в общении с банками. У меня был кредит под 80% годовых, который я взяла по дурости и в тот же месяц выплатила, заняв денег у родни, чтобы не переплачивать такие бешеные деньги. Был случай, когда я внесла платеж вовремя, но из-за сбоя в системе мне поставили просрочку в кредитной истории. Еще был период, когда я остро нуждалась в деньгах, но мне везде отказывали без объяснения причин. Но в остальном мои отношения с банками можно назвать нормальными: я плачу вовремя, они не выкатывают мне нелепых условий. Сейчас я выплачиваю займ на пластиковые окна, и у меня еще есть две кредитные карты, которые очень выручают. Обе от одного банка, с которым я сотрудничаю уже пять лет и ни разу не испытала негатива. Впредь планирую по возможности общаться только с этой организацией.