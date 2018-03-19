Опрос. Какие у вас отношения с банками?

В начале февраля российская общественность обсуждала интересный случай отказа банка выдать клиенту его же деньги. "Сбербанк" на законных основаниях не позволил мужчине обналичить 56 млн рублей, которые он получил от супруги. Кредитная организация попросила клиента представить документы о легальном происхождении денег. Мужчина попытался обойти это ограничение: открыл срочные вклады и перевел туда всю сумму по частям. Когда срок вкладов окончился, он снова попытался вывести деньги, но ему вновь отказали.
Все суды, в том числе Верховный, признали правоту банка, так как клиент не доказал легальное происхождение средств. А пока граждане России готовят матрацы, чтобы складывать туда свои накопления, "МЭ" решил узнать у своих читателей, как у них складывается общение с банками.
Евгений Петров,
предприниматель:
— У меня, слава богу, отношения с банками были только хорошие. Я брал кредит на машину, на гараж, ипотеку на квартиру. При этом я, как и многие другие люди, сталкивался с задержкой зарплаты и отсутствием средств. И чтобы не допускать просрочек, я выработал такое правило: погашать кредит на месяц вперед. То есть, в феврале, например, я вносил платеж за март, а за февраль средства на счету лежали с января. Так я страховал себя на случай, если из-за форс-мажора у меня не окажется денег в следующем месяце. В итоге я получил идеальную кредитную историю и при желании могу взять новый займ без проблем. Сейчас все крупные покупки я уже совершил, поэтому пока в кредитах не нуждаюсь.
Елена Вайрих,
воспитатель в детском доме:
— Я много раз брала кредиты на разные вещи, и получала как позитивный, так и негативный опыт в общении с банками. У меня был кредит под 80% годовых, который я взяла по дурости и в тот же месяц выплатила, заняв денег у родни, чтобы не переплачивать такие бешеные деньги. Был случай, когда я внесла платеж вовремя, но из-за сбоя в системе мне поставили просрочку в кредитной истории. Еще был период, когда я остро нуждалась в деньгах, но мне везде отказывали без объяснения причин. Но в остальном мои отношения с банками можно назвать нормальными: я плачу вовремя, они не выкатывают мне нелепых условий. Сейчас я выплачиваю займ на пластиковые окна, и у меня еще есть две кредитные карты, которые очень выручают. Обе от одного банка, с которым я сотрудничаю уже пять лет и ни разу не испытала негатива. Впредь планирую по возможности общаться только с этой организацией.
Николай Бобылев,
директор магазина-булочной:
— На мне висят два кредита, один из которых на сумму около 300 тыс. рублей. Я их не выплачиваю по причине отсутствия постоянного заработка. Думаю, долг уже передали коллекторам, но поскольку я живу не по прописке, они меня не найдут. Правда, был период, когда банковские работники допекали мою родню, чьи телефоны я указал при заключении договора. Но сейчас все стихло. Наверное, они уже давно забили на этот долг. Ведь все банки застрахованы, так что с них не убудет.