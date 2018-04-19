Российский миллиардер пожаловался Медведеву на проблемы из-за санкций

Владелец "Реновы" Виктор Вексельберг рассказал премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву о последствиях санкций Минфина США для своего бизнеса. Фигурант санкционного списка опасается, что в ближайшее время его европейские предприятия могут быть закрыты, сообщает The Bell.
Вексельберг также пожаловался главе правительства на заморозку банковских счетов и главную проблему: margin calls по кредитам (гарантийное требование по взносам), которые привлекались под залог акций UC Rusal (также оказавшегося под санкциями).
По данным источников издания, речь идет о сумме от 800 миллионов до миллиарда долларов. Помимо этого, Вексельберг сообщил Медведеву о резком удорожании кредитов и необходимости снижения своей доли в иностранных компаниях, что приведет к потере контрольных пакетов.
Источники изданияl также уточняют, что после того как владелец "Реновы" попал в санкционный список, его структуры не могут проводить долларовые платежи своим кредиторам, поскольку эти переводы будут заморожены, а банки, проводившие транзакции, окажутся под вторичными санкциями. Вексельберг не попросил у правительства конкретной помощи, но передал главе кабмина письменное обращение компании, пишет ura.ru.
Ранее сообщалось, что миллиардер Виктор Вексельберг исчез из списка акционеров Меткомбанка, опубликованного ЦБ и сайтом кредитной организации. В банке Вексельбергу через ООО "Ренова" принадлежит 9,9%.
Также с сайта Центробанка исчез список акционеров банка "Международный финансовый клуб", где бизнесмену через кипрскую Winterlux Limited принадлежит 39,4% акций.
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6 апреля Минфин США внес Вексельберга в расширенный санкционный список. Председатель совета директоров группы компаний "Ренова" Виктор Вексельберг потерял, предположительно, $41 млн в "черный понедельник".
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