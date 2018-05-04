Президент Чехии признал, что в его стране производили яд "Новичок"

Чехия производила и испытывала яд "Новичок" в небольших количествах, рассказал президент страны Милош Земан, указав, что опирается на данные военной разведки, пишет Газета.Ru.
По словам президента, вещество уничтожили после тестирования. Яд создали в Военно-исследовательском институте в Брно, передае Irozhlas..
Ранее Чехия опровергала слова МИД России о своей причастности к производству "Новичка".
"Вывод заключается в том, что в нашей стране были произведены и испытаны "Новичок", в небольших количествах, а затем уничтожен. Лицемерно притворяться, что это не так", — сказал глава государства.
Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своем микроблоге прокомментировал высказывание президента Чехии Милоша Земана.
"Этот факт — мощный удар по версии Лондона, которая и так трещит по швам, так как от отравления этим отравляющим вещество не выздоравливают, как Юлия Скрипаль. Лондон в замешательстве: вся конструкция рушится", — написал он, передает RT.
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4 марта 66-летний бывший полковник ГРУ Минобороны России Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь были обнаружены на скамейке у входа в торговый центр The Maltings в Солсбери. По данным полиции, Скрипаль и его дочь внезапно почувствовали себя плохо и потеряли сознание.
Вскоре Лондон обвинил Москву в причастности к произошедшему и указал, что химвещество "Новичок", которым якобы были отравлены Скрипали, производилось только в СССР и России. Страны-участниц G7 призвали Россию как можно скорее дать разъяснения по данному делу, передает RT.
Отравление Сергея и Юлии Скрипаль обсуждалось в Гааге — там состоялось закрытое заседание Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Представители организации отметили, что ни в DSTL (Научная лаборатория обороны и технологий британского правительства в Портон-Дауне), ни в других лабораториях ОЗХО не смогли определить страну или лабораторию-производителя вещества, использованного в отравлении, сообщает НСН.
Британская химическая лаборатория в Портон-Дауне также не смогла установить страну происхождения вещества из Солсбери.
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