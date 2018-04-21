В "деле Скрипаля" произошел "серьезный прорыв"

Разведке и полиции Великобритании удалось идентифицировать главных подозреваемых в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, сообщает РИА Новости со ссылкой на The Telegraph.
The Telegraph пишет о том, что в следствии произошел "серьезный прорыв". В Британии полагают, что ударная группа, подконтрольная российскому правительству, осуществила покушение на Скрипалей. Подозреваемые уже вернулись в Россию, предполагают в контртеррористическом подразделении полиции.
Газета сообщает, что имена подозреваемых установили благодаря анализу данных о прилетах и вылетах, исследованию записей с камер наблюдения в Солсбери и дорожных камер, распознающих номерные знаки автомобилей.
Британская сторона ожидает серьезных трудностей с доступом к подозреваемым, сообщили анонимные источники в следственной группе.
Напомним, 4 марта 66-летний Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества.
Британская химическая лаборатория в Портон-Дауне не смогла установить страну происхождения вещества из Солсбери.
Тем не менее Лондон выступил с утверждениями о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании, не предъявив никаких доказательств, обвинил Москву в причастности к инциденту.
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