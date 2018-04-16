В США признались, что по ошибке выслали 60 российских дипломатов вместо четырех

По данным американской газеты, помощники президента Трампа сказали ему 24 марта, что Вашингтон в связи с т.н. делом об отравлении отца и дочери Скрипалей объявит персонами нон грата "почти столько же россиян, сколько и европейские союзники".

Как оказалось, советники рассказали Трампу об общем числе высылаемых из Европы дипломатов РФ, а президент США понял так, что ему говорят о том, сколько высылает каждая из стран.

Дональд Трамп,

президент США:

— Если бы вы сказали мне, что Франция и Германия собираются выслать только по четыре дипломата, то мы бы выслали столько же.

По словам высокопоставленных источников The Washington Post, Трамп ругался на помощников нецензурными словами и кричал, что "его не волнует общее число", так как получается, что его администрация занимает самую жесткую позицию в отношении России.

Напомним, 26 марта стало известно, что более сотни российских дипломатов должны будут покинуть США и более дюжины европейских стран. Больше всего выслали Америка (60 человек) и Украина (13 человек).

Сколько выслали другие страны: