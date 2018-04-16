В США признались, что по ошибке выслали 60 российских дипломатов вместо четырех

Сегодня, 15:48.
Политика

Президент США разозлился, когда узнал, что европейские страны выслали так мало российских дипломатов. Дональд Трамп заявил, что его ввели в заблуждение помощники, поэтому он распорядился выгнать 60 россиян, а мог бы меньше, пишет РИА Новости со ссылкой на The Washington Post.

Дональд Трамп.
Дональд Трамп. Фото: donaldjtrump.com.

По данным американской газеты, помощники президента Трампа сказали ему 24 марта, что Вашингтон в связи с т.н. делом об отравлении отца и дочери Скрипалей объявит персонами нон грата "почти столько же россиян, сколько и европейские союзники".

Как оказалось, советники рассказали Трампу об общем числе высылаемых из Европы дипломатов РФ, а президент США понял так, что ему говорят о том, сколько высылает каждая из стран.

Дональд Трамп,
президент США:

— Если бы вы сказали мне, что Франция и Германия собираются выслать только по четыре дипломата, то мы бы выслали столько же.

По словам высокопоставленных источников The Washington Post, Трамп ругался на помощников нецензурными словами и кричал, что "его не волнует общее число", так как получается, что его администрация занимает самую жесткую позицию в отношении России.

Напомним, 26 марта стало известно, что более сотни российских дипломатов должны будут покинуть США и более дюжины европейских стран. Больше всего выслали Америка (60 человек) и Украина (13 человек).

Сколько выслали другие страны:

  • Франция — четверых,
  • ФРГ — четверых,
  • Польша — четверых,
  • Литва — троих дипломатов,
  • Чехия — троих,
  • Латвия — одного дипломата и одного сотрудника "Аэрофлота",
  • Албания — двоих,
  • Испания — двоих
  • Италия — двоих,
  • Дания — двоих,
  • Нидерланды — двоих,
  • Эстония — одного,
  • Румыния — одного,
  • Финляндия — одного,
  • Хорватия — одного,
  • Швеция — одного,
  • Швеция — одного дипломата.
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