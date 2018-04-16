В США признались, что по ошибке выслали 60 российских дипломатов вместо четырех

Президент США разозлился, когда узнал, что европейские страны выслали так мало российских дипломатов. Дональд Трамп заявил, что его ввели в заблуждение помощники, поэтому он распорядился выгнать 60 россиян, а мог бы меньше, пишет РИА Новости со ссылкой на The Washington Post.
По данным американской газеты, помощники президента Трампа сказали ему 24 марта, что Вашингтон в связи с т.н. делом об отравлении отца и дочери Скрипалей объявит персонами нон грата "почти столько же россиян, сколько и европейские союзники".
Как оказалось, советники рассказали Трампу об общем числе высылаемых из Европы дипломатов РФ, а президент США понял так, что ему говорят о том, сколько высылает каждая из стран.
Дональд Трамп,
президент США:
— Если бы вы сказали мне, что Франция и Германия собираются выслать только по четыре дипломата, то мы бы выслали столько же.
По словам высокопоставленных источников The Washington Post, Трамп ругался на помощников нецензурными словами и кричал, что "его не волнует общее число", так как получается, что его администрация занимает самую жесткую позицию в отношении России.
Напомним, 26 марта стало известно, что более сотни российских дипломатов должны будут покинуть США и более дюжины европейских стран. Больше всего выслали Америка (60 человек) и Украина (13 человек).
Сколько выслали другие страны:
- Франция — четверых,
- ФРГ — четверых,
- Польша — четверых,
- Литва — троих дипломатов,
- Чехия — троих,
- Латвия — одного дипломата и одного сотрудника "Аэрофлота",
- Албания — двоих,
- Испания — двоих
- Италия — двоих,
- Дания — двоих,
- Нидерланды — двоих,
- Эстония — одного,
- Румыния — одного,
- Финляндия — одного,
- Хорватия — одного,
- Швеция — одного,
- Швеция — одного дипломата.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.