Трампа в Госдуме назвали "Адольфом Гитлером номер два"

"Он (Трамп) преступник — это мало. Можно его назвать Адольфом Гитлером номер два нашей современности, потому что, смотрите, он даже время подобрал, как Гитлер напал на Советский Союз", — сказал Шерин РИА Новости.

Российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что удар по Сирии не останется без последствий. "Худшие опасения оправдались. Наши предостережения не услышали. Реализуется заранее запланированный сценарий. Нам опять грозят. Мы предупреждали, что такие действия не останутся без последствий", — сказал дипломат.

В Минобороны рассказали, что выпущенные по Сирии ракеты не входили в зону ответственности российских ПВО, прикрывающих объекты в Тартусе и Хмеймиме.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал стороны избегать дальнейшей эскалации ситуации в Сирии. Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что удар по Сирии был однократным, однако глава Пентагона не исключил очередных военных акций в будущем.

Глава комитета Совета Федерации России по международным делам Константин Косачёв назвал действия США и их союзников попыткой помешать расследованию ОЗХО: "Это вопиющее нарушение международного права и это атака на суверенное государство без надлежащих на то оснований. И это, с высокой степенью вероятности, попытка создать сложности для миссии ОЗХО, как раз сегодня начинающей свою работу в сирийской Думе, или вообще сорвать ее".

Ряд американских сенаторов заявили, что действия Трампа являются незаконными, так как он не получал разрешение на проведение военной операции.