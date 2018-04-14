СМИ: Трамп хочет заставить Россию "заплатить" во время удара американцев по Сирии

По данным издания, американский президент недоволен вариантами атаки на Сирию, которые предложили ему его советники, и призывает к более решительным действиям. В частности, в разговоре с министром обороны США Джеймсом Мэттисом Трамп настаивал на планах такого удара, при котором бы также "заплатили" покровительствующие стране Россия и Иран, сообщает РИА Новости.

"Он хочет, чтобы Мэттис чуть-чуть вышел за пределы", — сказал собеседник издания. Трамп "обеспокоен ужасными фотографиями задыхающихся детей" и недоволен позицией Владимира Путина, поддерживающего Башара Асада, а также тем, что сирийский лидер не усвоил урок от первого удара (по авиабазе Шайрат в апреле 2017 года), пишет РБК.

Глава Пентагона сопротивлялся планам президента из-за возможности возникновения "опасного конфликта" с российской или иранской стороной, пишет газета. Кроме того, Мэттис обеспокоен, что у американской администрации нет более широкой стратегии в регионе.

Согласно источникам издания, за последние два дня у ВС США было две возможности нанести удар по Сирии, однако Мэттис решил не воспользоваться ими. Одну из атак, запланированных на ночь четверга, Мэттис отменил.

Ранее Дональд Трамп обещал принять решение о действиях против Сирии в ответ на предполагаемую химатаку в сирийском городе Дума, которую местные власти отрицают. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.