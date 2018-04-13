В ЦРУ рассказали, что недавно в Сирии погибли сотни россиян

Майк Помпео,

директор ЦРУ:

— Нынешняя администрация также объявила о пересмотре ядерной стратегии, которая предупреждает Россию, что мы намерены восполнить наши силы сдерживания в Сирии. Несколько недель назад русские встретились с равным противником, и пара сотен русских были убиты. Список действий, которые предприняла администрация — я готов вам сообщить о них всех, но не хочу занимать время.

Об этом Помпео рассказал конгрессменам 12 апреля.

Он не уточнил, о каком инциденте идет речь. Возможно о том, про который писали американские СМИ в феврале. Тогда было заявлено, что при ударе коалиции, возглавляемой США, на реке Евфрат якобы погибло множество российских граждан, воевавших в Сирии в составе частной военной компании. Правда, тогда глава Пентагона Джеймс Мэтти говорил, что не располагает информацией о гибели россиян во время этой операции.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, данные о том, что российские военные погибли под ударом американских сил в Сирии — это дезинформация. В МИД РФ уточнили, что в ходе военного столкновения есть погибшие граждане России и стран СНГ, есть и раненые — их несколько десятков, однако среди них нет военнослужащих.