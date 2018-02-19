Лавров назвал спекуляцией на войне сообщения о сотнях погибших россиянах в Сирии

Сообщения СМИ о сотнях погибших россиянах в Сирии являются попытками спекулировать на войне в этой стране, заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает ТАСС.
"То, что мы читаем про сотни и даже тысячи убитых российских наемников, — это попытки спекулировать на войне, которая в Сирии, к сожалению, еще продолжается. Эти попытки я считаю, как минимум, не очень корректными", — сказал Лавров.
По его словам, расследование этого инцидента продолжается, пишет "Росбалт".
7 февраля международная коалиция во главе с США нанесла удар по отрядам, наступавшим на позиции союзных им "Сирийских демократических сил". После этого американские и российские СМИ сообщили, что в результате удара погибли российские наемники из так называемой частной военной компании (ЧВК) Вагнер. В МИД РФ заявили, что погибшие, скорее всего, прибыли в Сирию в обход официальных каналов.
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