Из-за чего погибли разбомбленные американцами российские наемники в Сирии

Уже неделю в СМИ циркулируют слухи о погибших в Сирии под ударами коалиции США россиянах. Количество погибших варьируется от нескольких сотен до десятков. "Коммерсант" через свои источники в военном ведомстве узнал, к какой цели стремились наемники из ЧВК "Вагнера", к которой приписывают этих погибших.
Что хотели захватить
По данным источников издания, 7 февраля россияне попали под обстрел американцев и курдов на севере Сирии в провинции Дейр-эз-Зор, где они были в числе тех подразделений, что хотели захватить нефтяные и газовые месторождения, находящиеся под контролем курдов.
Эта попытка была организована некими крупными предпринимателями, поддерживающими в настоящее время Башара Асада.
В наступление на нефтяные поля пошли проправительственные племенные формирования, вместе с которыми двинулись отряды "охотников на ИГИЛ*". Последние были усилены бойцами "Частной военной компании Вагнера" и шли во втором эшелоне наступавших. Удар американских самолетов и артобстрел пришелся и по тем и по другим.
Источник "Коммерсанта" утверждает, что военное командование РФ не санкционировало это частное мероприятие по захвату месторождений, в Минобороны восприняли данную акцию как опасную самодеятельность.
Как происходило нападение
По данным другого источника газеты, из числа бывших сослуживцев "вагнеровцев", всего на эту операцию отправились 600 человек, включая ополченцев, "охотников" и россиян. Они были вооружены стрелковым оружием, у них была артиллерия и танки. Но никаких ПЗРК и прикрытия с воздуха у этой группировки не оказалось.
По плану после артобстрела позиций курдов этот отряд должен был быстрым штурмом овладеть неким заводом. А во время завязавшегося ближнего боя американцы, как рассчитывали нападавшие, не смогут бомбить по своим. Однако к началу боя в боевом порядке развернулась лишь половина группы. Остальная часть бойцов была в бронемашинах, которые выстроились в колонну в восьми километрах от линии разграничения.
К моменту нападения на противоположных позициях находились не только курды, но и американцы. Они и запросили поддержку с воздуха — наступающие части подверглись массированному авиационному и артиллерийскому обстрелу. Американцы применили даже самолеты огневой поддержки АC-130, вооруженные пушками, бомбами и ракетами, пишет Lenta.ru.
Сколько погибло россиян
Российский военный источник "Коммерсанта" заявляет, что число погибших россиян — 11 человек. Агентство Reuters сообщает, что в результате погибли 100 бойцов, поддерживавших президента Сирии Башара Асада, среди них — Владимир Логинов и Кирилл Ананьев из России. Агентство Bloomberg заявляет, что жертвами стали 100 российских граждан.
Официальные комментарии
Сейчас официально Министерство обороны комментирует это событие так:
— Причиной инцидента стали не согласованные с командованием российской оперативной группы разведывательно-поисковые действия сирийских ополченцев.
В МИД РФ назвали публикации о сотнях погибших российских гражданах классической дезинформацией западных СМИ:
— Сейчас проверяем информацию о наличии пострадавших, включая граждан СНГ. Если появятся подтверждения, обязательно о них сообщим.
Официальный представитель Владимира Путина Дмитрий Песков призвал не использовать сообщения СМИ в качестве первоисточника информации о россиянах в Сирии.
Дмитрий Песков,
пресс-секретарь президента РФ:
— Конечно же, давайте отдавать себе отчет, что во многих странах мира находится значительное количество наших соотечественников, россиян и, конечно, здесь обладать какой-то детальной информацией очень сложно. Хотя, безусловно, вот эти сообщения СМИ нуждаются в верификации.
Также Песков посоветовал обращаться за соответствующей информацией в Минобороны.
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*ИГИЛ — запрещенная в России террористическая организация.
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