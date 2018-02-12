Лавров рассказал, почему российские военные остаются в Хмеймиме

Российские военные, которые остались на базе Хмеймим, будут помогать Дамаску подавлять атаки террористов. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью для программы "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1".
"Так и было сказано, что если ИГИЛ (запрещена в России — прим. ред.), который был побежден в том, что касается его замыслов создать халифат, но все-таки разрозненными группами где-то в регионе присутствует, вновь будет поднимать голову на территории Сирии, то оставшаяся часть нашего контингента на базе в Хмеймиме, конечно, будет содействовать сирийской армии в подавлении этих рецидивов", — рассказал министр.
6 декабря 2017 года президент РФ Владимир Путин заявил о разгроме ИГ на обоих берегах Евфрата в Сирии, а 11 декабря поручил начать вывод войск из Сирии. 22 декабря глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту, что приказ о выводе группировки российских войск из Сирии выполнен. В Сирии останутся три батальона военной полиции, Центр примирения сторон и базы в Хмеймиме и Тартусе.
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