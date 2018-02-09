РФ обвиняет США в том, что в Сирии разрушился мост, построенный российскими военными

Сегодня, 17:58.
Политика

В Сирии из-за резкого повышения уровня воды в реке Евфрат разрушился построенный российскими военными мост. В Минобороны уверены, что кто-то намеренно открыл шлюзы на плотине, которая находится на территории, подконтрольной международной коалиции во главе с США, сообщает газета "Красная звезда",

Путин посетил российскую авиабазу в Сирии.
Путин посетил российскую авиабазу в Сирии. Фото: kremlin.ru.

"Не исключено, что таким варварским способом американской стороной была предпринята попытка чужими руками не допустить укрепления законной власти правительства САР (Сирийской Арабской Республики) на левом берегу Евфрата, то есть в районах, где США стремятся нарастить собственное влияние", — рассказали в российском министерстве.

Малый автомобильный разборный мост через Евфрат установили в пригороде Дейр-эз-Зора 23 сентября 2017 года российские военные. Длина моста — 212 м, грузоподъемность — 60 тонн. 1 октября мост передали сирийской стороне, чтобы обеспечивать переправу людей, транспорта и различных грузов. 

В Пентагоне заявления России пока никак не прокомментировали.

Напомним, накануне около 100 бойцов сирийских проправительственных формирований погибли после серии авиационных и артиллерийских ударов коалиции во главе с США. Произошло это после того, как сторонники президента Башара Асада атаковали штаб "Сирийских демократических сил" (SDF), в котором находились американские советники.

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