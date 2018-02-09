РФ обвиняет США в том, что в Сирии разрушился мост, построенный российскими военными

В Сирии из-за резкого повышения уровня воды в реке Евфрат разрушился построенный российскими военными мост. В Минобороны уверены, что кто-то намеренно открыл шлюзы на плотине, которая находится на территории, подконтрольной международной коалиции во главе с США, сообщает газета "Красная звезда",
"Не исключено, что таким варварским способом американской стороной была предпринята попытка чужими руками не допустить укрепления законной власти правительства САР (Сирийской Арабской Республики) на левом берегу Евфрата, то есть в районах, где США стремятся нарастить собственное влияние", — рассказали в российском министерстве.
Малый автомобильный разборный мост через Евфрат установили в пригороде Дейр-эз-Зора 23 сентября 2017 года российские военные. Длина моста — 212 м, грузоподъемность — 60 тонн. 1 октября мост передали сирийской стороне, чтобы обеспечивать переправу людей, транспорта и различных грузов.
В Пентагоне заявления России пока никак не прокомментировали.
Напомним, накануне около 100 бойцов сирийских проправительственных формирований погибли после серии авиационных и артиллерийских ударов коалиции во главе с США. Произошло это после того, как сторонники президента Башара Асада атаковали штаб "Сирийских демократических сил" (SDF), в котором находились американские советники.
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