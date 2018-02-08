Коалиция США нанесла удар по проправительственным войскам в Сирии

Коалиция во главе с США по борьбе с "Исламским государством" (запрещена в России) заявила, что сторонники президента Башара Асада атаковали штаб "Сирийских демократических сил" (SDF), в котором находились американские советники, после чего был нанесен ответный удар по сирийским военным. Погибли более ста человек, пишет РБК.
По данным источника агенства Reuters, такие большие потери говорят о масштабе атаки, в которой, со стороны проправительственных сил Сирии были задействованы около 500 человек при поддержке артиллерии, танков, ПЗРК и минометов.
По версии источников CNN, военные США точно не знают, кто именно входил в состав проправительственных сил. Американская сторона проверяет не было ли среди них россиян. В публикации отмечается, что "пока нет прямых доказательств, что россияне обстреливали объект СДС, где находятся американские советники". Источники CNN отмечают, что никто из американских военных не пострадал.
"Мы подозреваем, что поддерживающие Асада силы пытались захватить территорию SDF, освобожденную от боевиков ИГ (террористическая организация, запрещена в Россиии) в сентябре 2017 года", — рассказал собеседник Reuters. Он также отметил, что американские военные предупреждали Россию о том, что в районе присутствуют силы SDF задолго до столкновения.
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