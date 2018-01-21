Турция напала на курдов в Сирии, которые возложили ответственность на Россию

Генштаб Турции объявил о начале военной операции "Оливковая ветвь" против курдов в сирийском районе Африн. Согласно CNN Turk, 20 января были нанесены первые авиаудары. Курды сообщают о жертвах среди гражданского населения и возлагают равную ответственность за произошедшее на Россию, которая накануне операции вывела с территории свои войска. В Миноборогны РФ причину происходящего видят в неправильных действиях США, сообщает РБК.
Турция называет операцию антитеррористической. Она наносит удары по позициям курдов в северном районе Африн. параллельно оппозиционная официальным властям Сирии группировка "Сирийская свободная армия", с которой Стамбул координирует свои действия в Сирии, также начала наступление на курдов.
Президент Турции Реджеп Эрдоган, сообщая о начале операции, раскритиковал поддержку, которую оказывают США сирийским курдам. Он подчеркнул, что западные страны должны видеть в Турции союзника, с которым нужно считаться и сотрудничать, решая вопросы в ближневосточном регионе.
Накануне операции Россия вывела с территории свои войска, сообщили в Минобороны РФ, "для упреждения возможных провокаций, исключения угрозы жизни и здоровью российских военнослужащих". Оперативная группа Центра примирения враждующих сторон и военной полиции в районе Африна была передислоцирована.
Курдские отряды народной самообороны, контролирующие Африн, заявили, что турецкая военная операция в регионе стала возможной благодаря одобрению со стороны России, сообщили в РБК со ссылкой на Rudaw: "Мы знаем, что турецкие военные не стали бы атаковать без одобрения со стороны международного сообщества, в первую очередь России. В связи с этим мы считаем Россию в равной степени ответственной за эту атаку".
В свою очередь в Минобороны РФ заявили, что США подталкивали Турцию на военную операцию против курдов. Турция была обеспокоена "бесконтрольными" поставками вооружений от Пентагона "проамериканским формированиям" в Сирии, говорится в заявлении ведомства.
Из сообщения Министерства обороны РФ:
— Крайне негативную реакцию Анкары вызвали заявления Вашингтона о создании в сопредельных с Турцией районах "пограничных сил" и другие действия американцев по развалу сирийской государственности.
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