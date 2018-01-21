Турция напала на курдов в Сирии, которые возложили ответственность на Россию

Турция называет операцию антитеррористической. Она наносит удары по позициям курдов в северном районе Африн. параллельно оппозиционная официальным властям Сирии группировка "Сирийская свободная армия", с которой Стамбул координирует свои действия в Сирии, также начала наступление на курдов.



Президент Турции Реджеп Эрдоган, сообщая о начале операции, раскритиковал поддержку, которую оказывают США сирийским курдам. Он подчеркнул, что западные страны должны видеть в Турции союзника, с которым нужно считаться и сотрудничать, решая вопросы в ближневосточном регионе.

Накануне операции Россия вывела с территории свои войска, сообщили в Минобороны РФ, "для упреждения возможных провокаций, исключения угрозы жизни и здоровью российских военнослужащих". Оперативная группа Центра примирения враждующих сторон и военной полиции в районе Африна была передислоцирована.

Курдские отряды народной самообороны, контролирующие Африн, заявили, что турецкая военная операция в регионе стала возможной благодаря одобрению со стороны России, сообщили в РБК со ссылкой на Rudaw: "Мы знаем, что турецкие военные не стали бы атаковать без одобрения со стороны международного сообщества, в первую очередь России. В связи с этим мы считаем Россию в равной степени ответственной за эту атаку".

В свою очередь в Минобороны РФ заявили, что США подталкивали Турцию на военную операцию против курдов. Турция была обеспокоена "бесконтрольными" поставками вооружений от Пентагона "проамериканским формированиям" в Сирии, говорится в заявлении ведомства.

Из сообщения Министерства обороны РФ: