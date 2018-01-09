В Минобороны показали, какие беспилотники атаковали российскую базу Хмеймим

Сегодня, 08:22.
Жизнь

Террористы способны нанести удар в любой стране с помощью дронов, заявили в Минобороны России. Ведомство показало, какие беспилотники пытались атаковать российские военные объекты в Сирии. Российские специалисты устанавливают каналы поставки террористам данных устройств.

Дроны, атаковавшие российскую базу в Сирии.
Дроны, атаковавшие российскую базу в Сирии. Фото: twitter.com/mod_russia.

В министерстве сообщили, что в ночь на 6 января российские военные успешно сорвали попытку атаки террористов с массированным использованием беспилотников. Военные сбили 13 дронов, семь из них уничтожили комплексами "Панцирь-С", еще шесть перехватили российские подразделения радиоэлектронной борьбы.

"Боевикам переданы технологии, позволяющие проводить террористические акты с применением беспилотных летающих аппаратов в любой стране", — подчеркивает ведомство.

Все БПЛА террористов, по данным Минобороны, оснащены барометрическими датчиками и сервоприводами управления рулями высоты. В самодельных взрывных устройствах террористов, прикрепленных к аппаратам самолетного типа, использовались взрыватели иностранного производства.

Взрыватели с дронов, атаковавших российскую базу в Сирии.
Взрыватели с дронов, атаковавших российскую базу в Сирии.

В ведомстве считают, что аппараты, использованные террористами, могли быть получены только от страны, обладающей "высокими технологическими возможностями по обеспечению спутниковой навигации и дистанционным управлением сбросом профессионально собранных самодельных взрывных устройств в назначенных координатах".

Ранее сообщалось, что 31 декабря на авиабазу Хмеймим было совершено нападение, в результате которого якобы были уничтожены семь самолетов. Впоследствии в Минобороны рассказали, что минометный обстрел действительно был, в ходе него погибли двое военнослужащих, однако самолеты не пострадали.

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