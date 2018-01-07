СМИ: боевики в Сирии вновь атаковали российскую базу Хмеймим

Авторы канала сообщают, что "российскими военными было сбито несколько атаковавших их дронов. О том, какой урон мог быть нанесен такой атакой, ничего не известно. БПЛА (беспилотные летательные аппараты — прим.ред.) кустарного производства вооружаются не менее кустарными минами, но за счет массовости могут причинить ущерб технике, которая стоит под открытым небом".

О пострадавших среди российских военнослужащих данных нет.

Накануне сирийские военные сбили возле Хмеймима примитивный беспилотник боевиков, который нес де самодельные мины, пишет Lenta.ru.

Ранее сообщалось, что 31 декабря на авиабазу Хмеймим было совершено нападение, в результате которого якобы были уничтожены семь самолетов. Впоследствии в Минобороны рассказали, что минометный обстрел действительно был, в ходе него погибли двое военнослужащих, однако самолеты не пострадали.