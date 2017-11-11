Боевики заявили о подрыве колонны c российскими военными в Сирии

Источники в сирийских войсках сообщили, что взрыв был, но не из-за террористической атаки. По данным военных, у одной из машин взорвался подвесной топливный бак, случайно сброшенный одним из российских самолетов. В результате инцидента никто не пострадал, отмечает Газета.ру.

Позже Минобороны России опровергло сообщение об атаке. "Никаких "нападений" на российских военнослужащих или транспортных автоколонн в провинции Латакия (Сирия) не было", - говорится в сообщении представителя авиабазы, пишет tvzvezda.

Ранее сообщалось, что четверо российских журналистов телеканалов "Звезда" и "НТВ" и пятеро военнослужащих пострадали в результате подрыва управляемого фугаса террористов в Сирии в одном из жилых кварталов провинции Дейр-эз-Зор.