Боевики заявили о подрыве колонны c российскими военными в Сирии

Члены террористической группировки "Хайрат тахрир аш-Шам" заявили о подрыве колонны с российскими военнослужащими недалеко от авиабазы Хмеймим в Сирии. По данным портала Al Masdar, смертник направил в колонну военных "заполненный взрывчаткой автомобиль".
Источники в сирийских войсках сообщили, что взрыв был, но не из-за террористической атаки. По данным военных, у одной из машин взорвался подвесной топливный бак, случайно сброшенный одним из российских самолетов. В результате инцидента никто не пострадал, отмечает Газета.ру.
Позже Минобороны России опровергло сообщение об атаке. "Никаких "нападений" на российских военнослужащих или транспортных автоколонн в провинции Латакия (Сирия) не было", - говорится в сообщении представителя авиабазы, пишет tvzvezda.
Ранее сообщалось, что четверо российских журналистов телеканалов "Звезда" и "НТВ" и пятеро военнослужащих пострадали в результате подрыва управляемого фугаса террористов в Сирии в одном из жилых кварталов провинции Дейр-эз-Зор.
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