Российские журналисты и военнослужащие попали под обстрел в Сирии

Пострадавшими стали военные корреспонденты: Илья Ушенин (НТВ), Тимур Воронов (НТВ), Константин Худолеев (Звезда) и Дмитрий Стародубский (Звезда), а также пятеро военнослужащих российского Международного противоминного центра, осуществлявших разминирование местности. Их имена не уточняются.

Телеканал со ссылкой на медиков передает, что жизни пострадавших ничего не угрожает. Все они эвакуированы на российскую авиабазу "Хмеймим", где им оказана необходимая медицинская помощь, пишет Znak.com.