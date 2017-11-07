Российские журналисты и военнослужащие попали под обстрел в Сирии

Четверо российских журналистов телеканалов "Звезда" и "НТВ" и пятеро военнослужащих пострадали в результате подрыва управляемого фугаса террористов в Сирии в одном из жилых кварталов провинции Дейр-эз-Зор, сообщает "Звезда".
Пострадавшими стали военные корреспонденты: Илья Ушенин (НТВ), Тимур Воронов (НТВ), Константин Худолеев (Звезда) и Дмитрий Стародубский (Звезда), а также пятеро военнослужащих российского Международного противоминного центра, осуществлявших разминирование местности. Их имена не уточняются.
Журналисты #НТВ и телеканала «Звезда» получили ранения в Сирии https://t.co/Lrd1BRSORP pic.twitter.com/dVMMPatURv— НТВ (@ntvru) 6 ноября 2017 г.
Журналисты «Звезды» и НТВ пострадали при подрыве фугаса в Дейр-эз-Зоре: https://t.co/8bXkkrMxoK pic.twitter.com/HH82Ig2Xnz— Телеканал "Звезда" (@zvezdanews) 6 ноября 2017 г.
Телеканал со ссылкой на медиков передает, что жизни пострадавших ничего не угрожает. Все они эвакуированы на российскую авиабазу "Хмеймим", где им оказана необходимая медицинская помощь, пишет Znak.com.
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