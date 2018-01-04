Минобороны РФ подтвердило информацию о минометном обстреле российской базы в Сирии

Ранее в СМИ появилась информация, что при минометном обстреле авиабазы Хмеймим якобы были уничтожены семь самолетов ВКС РФ. "Сообщение "Коммерсанта" о якобы "фактическом уничтожении" семи российских военных самолетов на авиабазе Хмеймим — фейк. Российская авиагруппа в Сирии боеготова и продолжает выполнять все задачи по предназначению в полном объеме", — сказали в Минобороны.

По данным ведомства, авиабаза подверглась нападению с наступлением темного времени суток, пишет ТАСС. Ее атаковала мобильная диверсионная группа боевиков. В результате обстрела погибли двое военнослужащих.

Кроме того, 31 декабря в Сирии потерпел крушение российский вертолет Ми-24. В ведомстве отметили, что огневого воздействия на воздушное судно не было, а причиной крушения стала техническая неисправность. Оба пилота погибли, борттехник получил травмы различной степени тяжести.