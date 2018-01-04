СМИ: боевики уничтожили 7 самолетов на российской авиабазе в Сирии

О ЧП "Коммерсанту" стало известно из двух военно-дипломатических источников. Они сообщили, что боевики уничтожили также склад боеприпасов, сдетонировавший после попадания минометного снаряда. Всего, по неофициальным данным, могли пострадать более десяти военнослужащих. В Минобороны РФ инцидент пока не комментировали: военные лишь официально подтвердили гибель двух летчиков, пилотировавших в тот день российский вертолет Ми-24. По версии ведомства, никакого огневого воздействия на вертолет не оказывалось — подвела сама техника.

11 декабря Владимир Путин отдал приказ о выводе основной части российских сил и средств из Сирии. Тогда он посетил Хмеймим, где поблагодарил военных за "блестящее выполнение своих задач", отметив, что Сирия сохранена как суверенное и независимое государство, а в стране созданы условия для политического урегулирования под эгидой ООН. Спустя 11 дней министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту РФ, что в места постоянного базирования в Россию из Сирии вернулись 36 самолетов и четыре вертолета, шесть бомбардировщиков Ту-22, а 157 единиц автомобильной спецтехники было доставлено в РФ морским путем.