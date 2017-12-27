Россия формирует постоянную группировку в Сирии

Россия приступила к формированию постоянной группировки в Сирии, сообщает "РИА Новости".
"На прошлой неделе Верховный главнокомандующий утвердил структуру и штат основных пунктов базирования в Тартусе и Хмеймиме", — цитирует агентство заявление главы Минобороны Сергея Шойгу на селекторном совещании.
Совет Федерации рассмотрел документ, предполагающий расширение пункта материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе до полноценной военно-морской базы.
Согласно договору, определяющему порядок захода российских военных кораблей в сирийские порты, их регистрации и перемещения военной техники, одновременно в Тартусе могут находиться 11 кораблей, включая атомные, пишет znak.com.
Факт
Расходы на расширение базы составят 3,2 миллиарда рублей в год. Срок действия договора — 49 лет.
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