Россия формирует постоянную группировку в Сирии

"На прошлой неделе Верховный главнокомандующий утвердил структуру и штат основных пунктов базирования в Тартусе и Хмеймиме", — цитирует агентство заявление главы Минобороны Сергея Шойгу на селекторном совещании.

Совет Федерации рассмотрел документ, предполагающий расширение пункта материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе до полноценной военно-морской базы.

Согласно договору, определяющему порядок захода российских военных кораблей в сирийские порты, их регистрации и перемещения военной техники, одновременно в Тартусе могут находиться 11 кораблей, включая атомные, пишет znak.com.

Факт

Расходы на расширение базы составят 3,2 миллиарда рублей в год. Срок действия договора — 49 лет.