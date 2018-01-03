Российский военный вертолет разбился в Сирии. Погибли оба пилота

Сегодня, 17:18.
Происшествия

Стало известно о крушении российского ударного вертолета Ми-24 в 15 км от аэродрома сирийского города Хама, передает РИА "Новости". Погибли два пилота. Борттехник получил травмы, его удалось эвакуировать на аэродром Хмеймим, где располагается российская база. Там раненому оказали медицинскую помощь.

ВКС России. Вертолет.
ВКС России. Вертолет. Фото: мвд.рф.

Крушение произошло 31 декабря. В Минобороны заявили, что вертолет упал из-за технической неисправности. Огонь по Ми-24 с земли не велся, уточнили в российском военном ведомстве.

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