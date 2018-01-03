Российский военный вертолет разбился в Сирии. Погибли оба пилота

Стало известно о крушении российского ударного вертолета Ми-24 в 15 км от аэродрома сирийского города Хама, передает РИА "Новости". Погибли два пилота. Борттехник получил травмы, его удалось эвакуировать на аэродром Хмеймим, где располагается российская база. Там раненому оказали медицинскую помощь.
Крушение произошло 31 декабря. В Минобороны заявили, что вертолет упал из-за технической неисправности. Огонь по Ми-24 с земли не велся, уточнили в российском военном ведомстве.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.