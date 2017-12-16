США создают новую армию из остатков боевиков в Сирии

"Под руководством американских инструкторов сил специальных операций из разрозненных групп боевиков в тренировочном центре у лагеря беженцев создаются новые вооруженные формирования, именуемые "Новая сирийская армия", — написано в сообщении Центра примирения враждующих сторон в Сирии.

В частности говорят о ситуации в лагере беженцев в провинции Эль-Хасека. По словам местных жителей, уже более полугода коалиция использует данный лагерь как базу для подготовки боевиков, прибывающих туда из разных районов.

Минобороны сообщает, что сейчас там сосредоточено порядка 750 террористов, прибывших из Ракки, Дейр-эз-Зора, Абу-Кемаля и восточных территорий Евфрата.

Костяк банды состоит из более 400 игиловцев, которые при поддержке США беспрепятственно выехали автоколонной из Ракки в октябре. Ожидается, что потом боевики будут переброшены на юг Сирии для борьбы с правительственными войсками.