МВД: звонки о минировании по всей России поступали от сирийских боевиков

"Основная часть звонков приходила с мест концентрации террористов в Сирии", — рассказал Зубов. По его словам, анонимные звонки, кроме Сирии, поступали также с территории Турции, Украины, США, Канады, Казахстана и Узбекистана.

"По интенсивности мы можем говорить, что по сути речь шла о кибернападении на территорию Российской Федерации", — отметил он. Из-за анонимных звонков возбудили более 2,7 тысяч уголовных дел.

Осенью 2017 года в крупных городах России из-за анонимных звонков о минировании эвакуировали 2,3 млн человек. Ни одно сообщение о заложенной бомбе не подтвердилось.

4 декабря в МВД заявили, что полиция пресекла работу нелегального оператора мобильной связи, с чьих номеров, в том числе, совершались звонки о заведомо ложных фактах терроризма.