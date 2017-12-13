МВД: звонки о минировании по всей России поступали от сирийских боевиков

Большинство анонимных звонков об угрозах взрыва в российских городах осенью 2017 года поступило с территории Сирии. Об этом заявил замглавы МВД Игорь Зубов, назвав произошедшее кибернападением на РФ, пишет "Интерфакс".
"Основная часть звонков приходила с мест концентрации террористов в Сирии", — рассказал Зубов. По его словам, анонимные звонки, кроме Сирии, поступали также с территории Турции, Украины, США, Канады, Казахстана и Узбекистана.
"По интенсивности мы можем говорить, что по сути речь шла о кибернападении на территорию Российской Федерации", — отметил он. Из-за анонимных звонков возбудили более 2,7 тысяч уголовных дел.
Осенью 2017 года в крупных городах России из-за анонимных звонков о минировании эвакуировали 2,3 млн человек. Ни одно сообщение о заложенной бомбе не подтвердилось.
4 декабря в МВД заявили, что полиция пресекла работу нелегального оператора мобильной связи, с чьих номеров, в том числе, совершались звонки о заведомо ложных фактах терроризма.
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