Трамп заявил, что Америка победила в Сирии

Дональд Трамп,

президент США:

— Мы победили в Сирии, мы победили в Ираке, но они распределяются в других районах. И мы преследуем их так же быстро, как они распространяются.

Это заявление прозвучало спустя несколько дней после того, как президент России Владимир Путин объявил о выводе российских войск, но при этом глава нашего государства не говорил о полной победе над боевиками.

Владимир Путин,

президент РФ:

— За два с небольшим года Вооруженные силы России вместе с сирийской армией разгромили наиболее боеспособную группировку международных террористов. В этой связи мною принято решение: значительная часть российского воинского контингента, находящаяся в Сирийской Арабской Республике, возвращается домой, в Россию.

По поводу победного заявления Дональда Трампа уже высказались российские политики. Например, сенатор Алексей Пушков написал в микроблоге: "Мы победили ИГ в Сирии". Эти слова Трампа не убеждают даже СМИ США: они пишут, что в Сирии победила Россия. И был вчера там Путин, не Трамп".

На высказывание американского лидера обратил внимание и глава международного комитета Совфеда Константин Косачев. По его словам, боевикам ничего не грозит, если США будут преследовать их так же, как и сейчас.

"Одно только можно сказать — если американцы будут так же единолично преследовать боевиков, как они их сейчас "побеждают", то это только к счастью боевиков, те могут чувствовать себя в безопасности. Но к несчастью для остального человечества…".