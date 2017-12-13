Трамп заявил, что Америка победила в Сирии

Президент США объявил о победе его страны над запрещенным в России "Исламским государством" в Сирии и Ираке. Трамп сказал, что США будет преследовать боевиков и в других местах планеты, пишет РИА Новости.
Дональд Трамп,
президент США:
— Мы победили в Сирии, мы победили в Ираке, но они распределяются в других районах. И мы преследуем их так же быстро, как они распространяются.
Это заявление прозвучало спустя несколько дней после того, как президент России Владимир Путин объявил о выводе российских войск, но при этом глава нашего государства не говорил о полной победе над боевиками.
Владимир Путин,
президент РФ:
— За два с небольшим года Вооруженные силы России вместе с сирийской армией разгромили наиболее боеспособную группировку международных террористов. В этой связи мною принято решение: значительная часть российского воинского контингента, находящаяся в Сирийской Арабской Республике, возвращается домой, в Россию.
По поводу победного заявления Дональда Трампа уже высказались российские политики. Например, сенатор Алексей Пушков написал в микроблоге: "Мы победили ИГ в Сирии". Эти слова Трампа не убеждают даже СМИ США: они пишут, что в Сирии победила Россия. И был вчера там Путин, не Трамп".
На высказывание американского лидера обратил внимание и глава международного комитета Совфеда Константин Косачев. По его словам, боевикам ничего не грозит, если США будут преследовать их так же, как и сейчас.
"Одно только можно сказать — если американцы будут так же единолично преследовать боевиков, как они их сейчас "побеждают", то это только к счастью боевиков, те могут чувствовать себя в безопасности. Но к несчастью для остального человечества…".
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