Белый дом заявил, что американские СМИ публикуют ложь и вводят в заблуждение народ США

В администрации Дональда Трампа Сара Сандерс призвали СМИ этой страны не вводить в заблуждение американский народ, намеренно публикуя заведомо ложную информацию, передает RT со ссылкой на телеканал NBC.
Сара Сандерс,
официальный представитель Белого дома:
— Существует большая разница между ошибкой и намеренным введением американского народа в заблуждение, что регулярно и происходит.
Нельзя сказать, что вы совершили обычную ошибку, когда публикуете информацию, заранее зная, что она не соответствует действительности.
Недавно сам президент США Трамп обвинил The New York Times в распространении ложной информации о том, что он якобы тратит много времени на просмотр телепередач.
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