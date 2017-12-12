Белый дом заявил, что американские СМИ публикуют ложь и вводят в заблуждение народ США

Сегодня, 13:40.
Политика

В администрации Дональда Трампа Сара Сандерс призвали СМИ этой страны не вводить в заблуждение американский народ, намеренно публикуя заведомо ложную информацию, передает RT со ссылкой на телеканал NBC.

Белый дом.
Белый дом. Фото: static.tonkosti.ru.

Сара Сандерс,
официальный представитель Белого дома:

— Существует большая разница между ошибкой и намеренным введением американского народа в заблуждение, что регулярно и происходит.

Нельзя сказать, что вы совершили обычную ошибку, когда публикуете информацию, заранее зная, что она не соответствует действительности.

Недавно сам президент США Трамп обвинил The New York Times в распространении ложной информации о том, что он якобы тратит много времени на просмотр телепередач.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Смотрите также
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров