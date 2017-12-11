Консульства США частично возобновили выдачу виз россиянам

С 23 августа США приостановили выдачу неиммиграционных виз по всей России. С 1 сентября эта процедура возобновилась лишь в посольстве США в Москве. Новый посол США в РФ Джон Хантсман заявил ранее, что американское посольство было вынуждено сократить персонал на 60% в результате соответствующего предписания РФ.

"Мы рады частично возобновить предоставление визовых услуг. Мы считаем, что взаимодействие между нашими народами и американо-российские деловые связи являются основой стабильности наших двусторонних отношений", — отмечается в сообщении, опубликованном на сайте американской дипмиссии.

В нем подчеркивается, что посольство не сможет возобновить выдачу виз в том объеме, который поддерживался "до необоснованного решения правительства РФ существенно сократить численность персонала посольства США и трех консульств".