Консульства США частично возобновили выдачу виз россиянам

Консульства США в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке возобновили собеседования на получение неиммиграционных виз. Пока это будет происходить в ограниченном объеме, пишет "Интерфакс".
С 23 августа США приостановили выдачу неиммиграционных виз по всей России. С 1 сентября эта процедура возобновилась лишь в посольстве США в Москве. Новый посол США в РФ Джон Хантсман заявил ранее, что американское посольство было вынуждено сократить персонал на 60% в результате соответствующего предписания РФ.
"Мы рады частично возобновить предоставление визовых услуг. Мы считаем, что взаимодействие между нашими народами и американо-российские деловые связи являются основой стабильности наших двусторонних отношений", — отмечается в сообщении, опубликованном на сайте американской дипмиссии.
В нем подчеркивается, что посольство не сможет возобновить выдачу виз в том объеме, который поддерживался "до необоснованного решения правительства РФ существенно сократить численность персонала посольства США и трех консульств".
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